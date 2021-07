Αθλητικά

Μέσι: προχωρά το συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα για το συμβόλαιο Μέσι και το θρίαμβό του στο Copa America.

Απόλυτα σίγουρος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί θετικά το θέμα της παραμονής του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζουάν Λαπόρτα σε δηλώσεις του στα ισπανικά ΜΜΕ.

Ο Λαπόρτα έδωσε συγχαρητήρια στον Αργεντινό σούπερ σταρ για την κατάκτηση του Copa America με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, λέγοντας πως η συγκεκριμένη επιτυχία κάνει άπαντες στην Μπαρτσελόνα να χαίρονται το ίδιο με τον «Λίο».

«Είναι χαρούμενος όπως κι εμείς. Είμαι χαρούμενος για την επιτυχία του Μέσι, των συμπαικτών του, που έφεραν την Αργεντινή ξανά στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είμαι χαρούμενος για την οικογένεια του, την Αργεντινή, την Μπαρτσελόνα που αγαπήθηκε και αγάπησε ο ίδιος. Το θέμα με το συμβόλαιο του Μέσι και την ανανέωση του προχωράει κανονικά» τόνισε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα».

