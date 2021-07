Κόσμος

Ερντογάν για Κύπρο: Θα πάω την 20η Ιουλίου για να στηρίξω τα αδέρφια μας

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε την 20η Ιουλίου «Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας».



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την 20η Ιουλίου «Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας», ανακοίνωσε πως θα μεταβεί για δύο ημέρες στην Κύπρο για να στηρίξει τα «αδέρφια του».

Στις 20 Ιουλίου θα δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι υποστηρίζουμε την "ΤΔΒΚ", δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ομιλία του, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι « στις 20 Ιουλίου, θα βρισκόμαστε στη "ΤΔΒΚ" για να παραβρεθούμε στις γιορτές της «ειρήνης και ελευθερίας», θα πάμε με μια μεγάλη αντιπροσωπεία».

«Την πρώτη μέρα του μπαϊραμιού θα είμαστε μαζί με τα αδέλφια μας Τ/Κ και θα συμμετέχουμε στις εορτές της 20ης Ιουλίου.Έτσι θα δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της ‘τδβκ’ για την εξεύρεση των δικαιωμάτων της», είπε ακόμα ο Τούρκος Πρόεδρος.

Πριν από μερικές ημέρες, με μια κοινή επιστολή που φέρει τις υπογραφές των μεγαλύτερων ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, οι ηγέτες της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ ζητούν από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί την περαιτέρω καταστρατήγηση της εθνικής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφορμή για την επιστολή στάθηκε η επικείμενη 47η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, με τα ηγετικά στελέχη της ομογένειας να αξιοποιούν την ευκαιρία για να εκφράσουν στον Πρόεδρο Μπάιντεν την ανησυχία τους για τις νέες και ανανεωμένες απειλές που αντιμετωπίζει η Κύπρος από τον Ταγίπ Ερντογάν.

