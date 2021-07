Boeing 787 Dreamliner: Νέο πρόβλημα εντόπισε η FAA

Κόσμος

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διαπίστωσε κι άλλο πρόβλημα στο αεροσκάφος.

H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ ότι μερικά από τα αεροσκάφη Boeing 787 Dreamliner έχουν ένα νέο ζήτημα ποιότητας στην κατασκευή τους, το οποίο η Boeing θα πρέπει να διορθώσει πριν από την παράδοση των αεροσκαφών.

Η FAA ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται «κοντά στο ρύγχος συγκεκριμένων αεροσκαφών του τύπου, που βρίσκονται στο απόθεμα αεροσκαφών της Boeing και τα οποία δεν έχουν παραδοθεί στους πελάτες της. Το ζήτημα που υπάρχει, εντοπίστηκε στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιθεώρησης συστημάτων στις διαδικασίες παραγωγής της Boeing για το 787, που έχει απαιτήσει η FAA».

Η FAA πρόσθεσε ότι «παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων, η Boeing έχει δεσμευτεί για τεχνικές παρεμβάσεις σε αυτά τα αεροσκάφη, πριν από την έναρξη των παραδόσεών τους».

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, μία επανεξέταση δεδομένων «θα καθορίσει αν παρόμοιες τεχνικές παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν και στα 787 που βρίσκονται ήδη σε εμπορική χρήση».

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει. Το Reuters αναφέρθηκε πρώτο στο νέο ζήτημα που προέκυψε με την παραγωγή του 787 Dreamliner. Η εταιρία έχει περίπου 100 αεροσκάφη του ίδιου τύπου που δεν έχουν παραδοθεί στους πελάτες της, στο απόθεμά της.

Η Boeing ανέστειλε τις παραδόσεις του 787 στα τέλη Μαΐου, μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η FAA σχετικά με την προτεινόμενη μέθοδο επιθεώρησης, ανακοινώνοντας ότι «αναμένει περισσότερα δεδομένα από την Boeing πριν αποφασίσει, αν η λύση, που προτείνει η εταιρία, καλύπτει τους κανονισμούς ασφάλειας».

Η FAA τον Μάιο, είχε εκδώσει δύο οδηγίες σχετικά με την καταλληλόλητα πτήσης, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία.

