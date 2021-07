Οικονομία

“Ελλάδα 2.0”: Προς έγκριση από το Ecofin

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, αναμένεται να υιοθετήσουν τα πρώτα δώδεκα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU).

Ανάμεσα στα δώδεκα εθνικά σχέδια που αναμένεται να λάβουν την έγκριση του Ecofin, είναι και το ελληνικό σχέδιο («Ελλάδα 2.0»), συνολικού ύψους 30,5 δις. Ευρώ (17,8 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δις ευρώ σε δάνεια). To ελληνικό σχέδιο ήταν μεταξύ των πρώτων τριών που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή.

Εκτός από το ελληνικό σχέδιο αναμένεται να εγκριθούν τα εθνικά σχέδια της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Δανίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Λετονίας και της Σλοβακίας.

Τα σχέδια που θα εγκριθούν από το Ecofin θα επιτρέψουν την εκταμίευση προχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, από τα τέλη Ιουλίου και μετά. Για την Ελλάδα το ποσό της προχρηματοδότησης αντιστοιχεί σε 4 δις ευρώ (2,3 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,7 δις ευρώ σε δάνεια).

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Δώδεκα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να εγκριθούν», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ecofin.

«Αυτή είναι η πραγματική εκκίνηση των εθνικών σχεδίων που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τις επόμενες εβδομάδες θα αποδεσμευθεί η προχρηματοδότηση γι’ αυτές τις δώδεκα χώρες», συνέχισε ο Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό που η επίσημη έγκριση αυτών των εθνικών σχεδίων έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται καθ’οδόν. «Αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη στις αγορές και στις χώρες και θα επιτρέψει στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις να ξεκινήσουν. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι να το κάνουμε να πετύχει. Η σημερινή επίσημη απόφαση είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τα εθνικά σχέδια, όμως το τί θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες και χρόνια θα είναι το αποφασιστικό κομμάτι αυτού του άνευ προηγουμένου προγράμματος», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας.

