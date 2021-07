Κοινωνία

Ηλιούπολη: Στον ανακριτή ο αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα οι κακοποιητές της 19χρονης.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται ο υπό απόλυση αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης, η οποία καταγγέλει βαριά σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση, προκειμένου να απολογηθούν για σωρεία κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες, μετάγονται στο ανακριτικό γραφείο την ίδια ώρα που οι διωκτικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διακριβώσουν τον ρόλο που είχαν στην υπόθεση πρόσωπα που αναδεικνύονται από την κατάθεση του θύματος.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 19χρονη, ο αστυνομικός την κρατούσε αιχμάλωτη και μέσω βασανιστηρίων, όπως η στέρηση τροφής, ναρκωτικές ουσίες και βία, την ανάγκαζε να εκδίδεται. Η καταγγέλλουσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως από την ηλικία των 7 ετών ο πατέρας της τη βίαζε και ότι το μαρτύριό της σταμάτησε με την καραντίνα, οπότε η μητέρα και ο αδελφός της ήταν συνέχεια στο σπίτι.

Η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να μείνει με τον εν συνεχεία προαγωγό της, όπως κατέθεσε, προκειμένου να γλυτώσει από την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της. Ωστόσο, σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη βία του «συγκατοίκου» της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ακόμη και με όπλο την απειλούσε ο σε αργία αστυνομικός, ενώ, όπως κατέθεσε «πήγαινα σε τρία ή σε τέσσερα ραντεβού σχεδόν καθημερινά».

Από την κατάθεση της 19χρονης προκύπτει η εμπλοκή και άλλων ατόμων, όπως το πρόσωπο που τη μετέφερε στα ραντεβού αλλά και πρόσωπο με το οποίο ο αστυνομικός φέρεται να συνδιαχειριζόταν ιστοσελίδα, μέσω της οποίας κλείνονταν τα ραντεβού. Ήδη, με τη διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ακόμη ενός προσώπου.

Ο πατέρας της 19χρονης φέρεται να αρνείται ότι βίαζε την κόρη του, ενώ φαίνεται πως αποδίδει ευθύνες στη μητέρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι, μεταξύ άλλων, με κατηγορίες που ανά περίσταση αφορούν: Εμπορία ανθρώπου κατ' επάγγελμα, εμπορία ανθρώπου στρεφόμενη κατά ανηλίκου, βιασμό κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών με ανηλίκους, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

