Κόσμος

Κίνα: Φονική κατάρρευση ξενοδοχείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τμήμα του ξενοδοχείου κατέρρευσε, προκαλώντας το θάνατο ανθρώπων, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι στα συντρίμμια.

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός τμήματος ξενοδοχείου στην ανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές, έπειτα από μια νύχτα εντατικών ερευνών των σωστικών συνεργείων.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στα μέσα του απογεύματος στην μεγάλη τουριστική και ιστορική πόλη Σουτσόου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων δυτικά της Σανγκάης.

Οι δημοτικές αρχές διευκρινίζουν σε ανακοίνωσή τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo ότι υπάρχουν επίσης πέντε τραυματίες.

"Τα σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για να βρουν" τους εννέα αγνοούμενους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έρευνα διεξάγεται για τα αίτια της κατάρρευσης τμήματος του κτιρίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το ξενοδοχείο Siji Kaiyuan είχε λειτουργήσει το 2018 και είχε 54 δωμάτια, όπως και αίθουσα γευμάτων, σύμφωνα με την περιγραφή του στον ιστότοπο τουριστικών κρατήσεων Ctrip. Το τμήμα του που κατέρρευσε είχε ύψος τριών ορόφων.

Η Σουτσόου έχει πληθυσμό περίπου 12 εκατομμυρίων κατοίκων. Είναι γνωστή για τους κήπους της και τα κανάλια της, στα οποία οφείλει τον χαρακτηρισμό της ως "Βενετίας της Ανατολής".

Η κατάρρευση κτιρίων δεν είναι κάτι σπάνιο στην Κίνα. Η πλειονότητα των ερευνών που διεξάγονται στην συνέχεια δείχνουν ότι αυτές οφείλονταν στον μη σεβασμό κατασκευαστικών προδιαγραφών.

Ειδήσεις σήμερα:

Boeing 787 Dreamliner: Νέο πρόβλημα εντόπισε η FAA

Κορονοϊός: Κικίλιας και Τσιόδρας στην Ιερά Σύνοδο

Ιτέα: Νεκρός άνδρας από πτώση ΙΧ στην θάλασσα