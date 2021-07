Κοινωνία

Σεπόλια - Καταγγελία: Μητέρα αποπειράθηκε να πνίξει την 4χρονη κόρη της

Την καταγγελία δτην εισαγγελία έκανε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να προσκόμισε και σχετικό βίντεο.

(εικόνα αρχείου)

Απόπειρα πνιγμού μιας 4χρονης από την ίδια τη μητέρα της καταγγέλλει ο πρώην σύντροφός της στα Σεπόλια.

Μάλιστα, ο πρώην σύντροφος της μητέρας προχώρησε σε έγγραφη καταγγελία προς την Εισαγγελία, όπου προσκόμισε και σχετικό βίντεο υποστηρίζοντας ότι "στο βίντεο απεικονίζεται κακοποίηση και απόπειρα ανθρωποκτονίας (απόπειρα πνιγμού) της τέως συντρόφου μου κατά της ανήλικης κόρης της, ετών 4 που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του 6χρονου ανήλικου τέκνου της"

Το περιστατικό συνέβη στα Σεπόλια και ο πρώην σύντροφος της γυναίκας όπως αναφέρει είχε τοποθετήσει κάμερα στο διαμέρισμα διότι φοβόταν και για την υγεία του δικού του παιδιού, ηλικίας δυο ετών.