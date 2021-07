Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια για τη 13η μέρα του Ιουλίου.

Κριός: Ευκαιρία να καταλάβετε τη θέση σας και πως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ισχύ σας αλλά όχι απαραίτητα μόνοι σας αλλά σε συνδυασμό με τους άλλους… Ερωτικά, είστε πολύ συμπαγείς και λογικοί και αυτό σας κάνει και λίγο απόμακρους με την έννοια ότι βάζετε κατευθείαν τα πράγματα στη σωστή τους βάση…. Αυτή η λογική σας, σας βάζει σε πλαίσια, ωστόσο σήμερα είστε και πολύ καλοί ακροατές κυρίως στα επαγγελματικά σας!

Ταύρος: Μία μέρα με αρκετή δημιουργική ένταση που για εσάς είναι και η λύση στα προβλήματά σας κυρίως τα εργασιακά για να προγραμματιστείτε περισσότερο ακόμα και να προβληματιστείτε προς τη σωστή κατεύθυνση… Ερωτικά, αφήνετε την ανεμελιά και μπαίνετε στην ουσία των θεμάτων… Επαγγελματικά, ξέρετε να επιμερίζετε τη δουλειά σας σε επιμέρους τμήματα προς διεκπεραίωση!

Δίδυμοι: Μία μέρα για εσάς που αφήνετε για λίγο τον εαυτό σας πιο ελεύθερο και μία αισιοδοξία σας διακρίνει και κυρίως σας αρέσει να βλέπετε μία προοπτική με διαφορετικό βλέμμα… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι η αφοσίωση που δείχνετε θα σας δώσει και μία επιπλέον βοήθεια για να είστε και περισσότερο ανοιχτοί στο να διεκδικήσετε τους άλλους… Επαγγελματικά, χρειάζεται να δείχνετε τις αντιρρήσεις σας , όμως να μην το παρακάνετε!

Καρκίνος: Είστε επιρρεπείς σε αλλαγές σήμερα οι οποίες είναι κάπως υπεραισιόδοξες γιατί δείχνετε υπερβολική εμπιστοσύνη στους άλλους και μάλλον δεν προφυλάσσετε τον εαυτό σας… Ερωτικά, ξέρετε να μαζεύεστε και να ανασκουμπώνεστε όταν το κρίνετε απαραίτητο και κυρίως όταν υπερ- εκτίθεστε… Επαγγελματικά, μην είστε τόσο σίγουροι ότι κάποιοι προφορικοί όροι θα τηρηθούν στο έπακρο!

Λέων: Είστε και εσείς που έχετε αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και αυτό σας κάνει να λαμβάνετε πολλές υποχρεώσεις τις οποίες όμως δεν μπορείτε να τις φέρετε σε πέρας… Ερωτικά, είστε αρκετά επιφυλακτικοί και μάλλον θέλετε διασφαλίσεις που δεν μπορείτε να τις έχετε.. Επαγγελματικά, ξέρετε να περιμένετε και να χτυπάτε στα σημεία που χρειάζεται για να δείχνετε προσοχή ή να κάνετε και υπομονή που οι ανταγωνιστές σας δεν κάνουν!

Παρθένος: Μία δική σας μέρα και από το μεσημέρι και μετά μπορείτε να την αξιοποιήσετε τάχιστα…Ερωτικά, σας αγχώνει ότι κάτι καθυστερεί κυρίως γιατί εσείς βιάζεστε και δεν είναι αργοί οι άλλοι… Επαγγελματικά, ένα πρόγραμμα που έχετε είναι σφικτό και γι’ αυτό πρέπει να το οργανώσετε με μεγαλύτερη επιμέλεια και να βάλετε και άλλους να συμμετέχουν έστω και επικουρικά!

Ζυγός: Αφήνετε για λίγο την κοινωνική σας ζωή και θέλετε περισσότερο να απομονωθείτε στις σκέψεις σας… Ευκαιρία για περισυλλογή και αυτό που θα καταλάβετε είναι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να απομακρυνθείτε χωρίς να δώσετε μία εξήγηση ως συνέχεια… Ερωτικά, βλέπετε ότι πάλι πρέπει να πάρετε μία πρωτοβουλία και την οργανώνετε πολύ πρόχειρα… Επαγγελματικά, η ουσία βρίσκεται στη μάχη της διεκδίκησης!

Σκορπιός: Εσείς καταλαβαίνετε την αξία της προσφορά και της συμμετοχής και γι’ αυτό επιδίδεστε πιο σχολαστικά σε αυτή σας την αναζήτηση είτε ψάχνοντας συμμάχους είτε ακόμα και να ζητήσετε και να πάρετε επιβεβαίωση από αυτούς που είναι ανώτεροι από εσάς στην εργασία σας… Ερωτικά, πάντως έχετε κλειστεί στον εαυτό σας και αυτό πιστεύετε ότι το κάνετε για να ανιχνεύσετε τις προθέσεις των άλλων και τα όριά τους!

Τοξότης: Άλλη μία καλή μέρα για εσάς τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι… Ερωτικά, αυτό που κάνετε καλά είναι να είστε συνεπείς και να λέτε στους άλλους αυτό που θέλουν να ακούσουν από εσάς και να τους παρασύρετε θετικά… Επαγγελματικά, σας αρέσει να σας διακρίνουν και θέλετε να σας το δείξουν και εμπράκτως είτε με το να σας διακρίνουν είτε με το να σας πληρώνουν καλύτερα!

Αιγόκερως: Μία μέρα για εσάς με αρκετή εξωστρέφεια και αυτό που ψάχνετε να βρείτε είναι λύσεις που έχουν μεγάλη εφαρμογή και σας καλύπτουν απόλυτα… Για τα επαγγελματικά σας έχετε κάνει μία καλή προσπάθεια για να σβήσετε όλα τα μελανά σημεία και να δείξετε τη δυναμική σας και προσπαθείτε να το πετύχετε είτε με έμμεσο τρόπο και όχι να χτυπάτε απευθείας… Ερωτικά, το κλίμα βελτιώνεται αρκεί εσείς να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να έχετε εξάρσεις στη συμπεριφορά σας αλλά να είστε σταθεροί!

Υδροχόος: Καλά το ξεκινάτε σήμερα αλλά στη συνέχεια νιώθετε ότι δε θέλετε να το λέτε μη σας το γρουσουζέψουν ή μη σας ματιάσουν… Έτσι λοιπόν είστε πιο επιφυλακτικοί και έτσι τα καταφέρνετε καλύτερα… Ερωτικά, μην πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν οι άλλοι όλες τις κινήσεις αλλά αντίθετα να επεμβαίνετε όπου το κρίνετε απαραίτητο… Επαγγελματικά, έχετε αφήσει κάποιες αρμοδιότητες σε άλλους!

Ιχθύες: Μία μέρα με καλές ειδήσεις και κάτι μαθαίνετε από την περιφέρεια που σας δίνει μία ικανοποίηση αλλά μην τη διατυμπανίσετε και κρατήστε την για τον εαυτό σας… Ερωτικά, χρειάζεται να κάνετε διακριτικές κινήσεις και να βλέπετε πέρα από τα προφανή για να βγάλετε ασφαλή συμπεράσματα.. Επαγγελματικά, έχετε βοήθειες που όμως πρέπει κάτι να θυσιάσετε!

Πηγή: fthis.gr

