Κικίλιας - Ιερώνυμος για εμβολιασμούς: Συστράτευση για το καλό του λαού

Στήριξη της Εκκλησίας στους εμβολιασμούς ζήτησε ο Κικίλιας. Τι είπαν Ιερώνυμος και Τσιόδρας.



«Ζητήσαμε με κάθε σεβασμό οι άγιοι Πατέρες να στηρίξουν και να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας που μαζί με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα ενημέρωσαν την Ιερά Σύνοδο για την πορεία της πανδημίας και την ανάγκη εμβολιασμού.

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έκανε λόγο για μια χρήσιμη και κρίσιμη συνάντηση κατά την οποία έγιναν ερωτήσεις που απαντήθηκαν από τον υπουργό και τον καθηγητή Τσιόδρα. «Θα παλέψουμε για το καλό του λαού. Όλοι μας θα θέλαμε να πούμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί, η Εκκλησία θα κάνει αυτή την προσπάθεια μέσα στις πνευματικές διαδικασίες με μόνο κίνητρο την αντιμετώπιση της πανδημίας» , είπε ο κ. Ιερώνυμος.



Τέλος ο κ. Τσιόδρας χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική. Είμαστε συνοδοιπόροι στην αναζήτηση της αλήθειας, σημείωσε. «Ελπίζουμε με τον εμβολιασμό να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα» υπογράμμισε και παρατήρησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη διασπορά στην κοινότητα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

Β. Κικίλιας: Είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενηθούμε σήμερα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και να ενημερώσουμε τον Μακαριώτατο και τους Σεβασμιώτατους Άγιους Πατέρες, για την πορεία της πανδημίας, για την πορεία του εμβολιασμού, για τη δυσκολία των μεταλλάξεων, για τον πολύ μεγάλο αριθμό των πολιτών μας που έχει εμβολιαστεί, αλλά και για αυτούς που μένουν να εμβολιαστούν ακόμα, έτσι ώστε να προστατέψουμε αλλήλους στον πνεύμα της Εκκλησίας, της αλληλεγγύης και της αγάπης.

Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία και την υποδοχή. Ζητήσαμε με κάθε σεβασμό, οι Άγιοι Πατέρες για ακόμη μια φορά να στηρίξουν και να βοηθήσουν στο πνεύμα του Χριστού αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε σε όλη την Ιεραρχία, ξεκινώντας από την ηγεσία και προς τα κάτω, μέχρι τον τελευταίο ιερωμένο, να μπορέσουμε τοπικά και στις ενορίες μας να ενημερώσουμε ξανά και να παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας – το ποίμνιό σας Μακαριώτατε – έτσι ώστε και αυτοί οι οποίοι είχαν τις αμφιβολίες τους ή ενδεχομένως και κάποιους φόβους ή χρειάζονταν και μια παραπάνω παρότρυνση ή ενημέρωση, να μπορέσουν να εμβολιαστούν, να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, να προστατεύσουμε αυτό το αγαθό της υγείας και της ζωής.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η σημερινή συνάντηση ήταν κρίσιμη και χρήσιμη. Ο κ. Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, ο Καθηγητής κ. Τσιόδρας και όλα τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αφιερώσαμε λίγη ώρα για συζήτηση, εμβάθυνση και για λήψη μερικών αποφάσεων, τόσο από την πλευρά των εισηγητών, των επισκεπτών μας, όσο και από την πλευρά των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μέσα στο πνεύμα, στην εργασία μας, στο έργο μας, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, να βοηθήσουμε για το καλό του λαού μας.

Ο κ. Υπουργός μάς μίλησε για πρακτικά θέματα και για σκέψεις αυτής της πορείας και για τα προβλήματα που παρουσιάζει αυτή η πανδημία. Ο κ. Καθηγητής, ο κ. Τσιόδρας, μας μίλησε για θέματα κυρίως της ειδικότητός του, σαν ειδικός. Έγιναν ερωτοαπαντήσεις, δόθηκαν πολλά ερωτήματα, ακούστηκαν πολλές τοποθετήσεις.

Εκείνο που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι όλοι μας, τόσο τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο και οι επισκέπτες μας, θα θέλαμε να πούμε ότι χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί όσο μπορούμε.

Και η Εκκλησία θα κάνει αυτή την προσπάθεια, μέσα στις πνευματικές διαδικασίες με τρόπο πατρικό, πατερικό, με μόνο κίνητρο την αντιμετώπιση όλων αυτών των κακών αποτελεσμάτων, των προβλημάτων που παρουσιάζει η πανδημία.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και εγώ προσωπικώς, διότι αυτή η συνάντηση ήταν και κρίσιμη αλλά και πολύ χρήσιμη στις ώρες αυτές.



Σ. Τσιόδρας: Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση. Απαντήσαμε στις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των Ιεραρχών, με γνώμονα την επιστημονική αλήθεια που πάντα πρεσβεύουμε και στηρίζουμε, όπως επίσης και η Εκκλησία. Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας και ελπίζουμε με τον εμβολιασμό, σιγά-σιγά να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.

Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της μεγάλης διασποράς του ιού στην κοινωνία μας, να συζητηθεί ο υποστηρικτικός ρόλος από την Ιεραρχία στο πλήρωμα της Εκκλησίας και φυσικά εμείς παραμένουμε συνοδοιπόροι με την Εκκλησία στην αναζήτηση της αλήθειας.

