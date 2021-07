Πολιτική

Κορονοϊός: Κικίλιας, Γεωργιάδης, Πιερρακάκης για υποχρεωτικό εμβολιασμό και νέα μέτρα (βίντεο)

Οι ανακοινώσεις για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας.



Το πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξειδίκευσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι αρμόδιοι υπουργοί.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας , ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης εξειδίκευσαν τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας.

Αρχικά ο Βασίλης Κικίλιας είπε πως θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας υγείας, είτε υγειονομικοί είτε διοικητικοί θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί έως τις 16 Αυγούστου, αλλιώς θα μπαίνουν σε αναστολή εργασίας και θα παύεται η καταβολή του μισθού τους.

Όπως είπε, υποχρεωτικός θα είναι και ο εμβολιασμός και όσων διαμένουν εκεί. Επίσης, τα πρόστιμα ορίζονται, για όσους παραβαίνουν τον σχεδιασμό, στα 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 200.000 ευρώ.

Υποχρεωτικός επίσης ο εμβολιασμός σε όλες τις δομές υγείας. Έως την 1/09 όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει κάνει την πρώτη δόση. Ο υπουργός Υγείας συνέστησε σε όλους να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε πως στο διάστημα των δύο εβδομάδων που μεσολάβησε από τις τελευταίες ανακοινώσεις για τον διαχωρισμό εμβολιασμένων και μη, σημειώθηκε έξαρση της πανδημίας στην χώρα μας, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στον διεθνή Τύπο.

Όπως είπε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι «καλοκαίρι καθήμενων», τονίζοντας πως αναγνωρίζει πως σε ορισμένους μοιάζει παράλογο το συγκεκριμένο μέτρο ωστόσο πρέπει να ελεγχθεί η πανδημία.

Έως 31 Αυγούστου θα επιτρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτες σε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Από τις 16 Ιουλίου τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι και θέατρα μόνο για εμβολιασμένους με 85% κάλυψη. Την ίδια ώρα, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέξουν είτε αμιγή είτε μεικτή λειτουργία, δηλαδή να εξυπηρετούν είτε μόνον εμβολιασμένους είτε να μην κάνουν διαχωρισμό και να λειτουργούν με όλα τα μέτρα προφύλαξης.

Επίσης ο υπορυγός Ανάπτυξης σημείωσε πως οι στρατεύσιμοι και οι μόνιμοι στον στρατό που θα εμβολιάζονται θα παίρνουν 5 ημέρες άδεια ξεκαθαρίζοντας πως ο εμβολιασμός στο στράτευμα είναι εθελοντικός και όχι υποχρεωτικός.

Covid Free GR: η εφαρμογή για την επαλήθευση των πιστοποιητικών εμβολιασμού

Από σήμερα είναι διαθέσιμη, όπως προέκυψε από όσα δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Η «Covid Free GR» μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό iOS ή Android και να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID καθώς και των ελληνικών βεβαιώσεων του gov.gr. Διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και στο Google Play.

Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για των ελληνικών βεβαιώσεων απαιτείται.

Υπάρχουν τρία επίπεδα επαλήθευσης:

Πράσινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID

Κίτρινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR)

Κόκκινο – σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό

Ισχύς των πιστοποιητικών:

Εμβολιασμού – 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης

Νόσησης – έως και 6 μήνες μετά

Rapid test – 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος)

PCR test – 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος)

Αναλυτικά τα μέτρα:

