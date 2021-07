Life

Αντέλ: Ποιος της έχει κλέψει την καρδιά; (εικόνες)

Αποκαλύψεις για την διάσημη τραγουδίστρια, μετά την κοινή εμφάνιση με τον γνωστό συνάδελφο της.

Έναν μεγάλο έρωτα φαίνεται να ζει η Adele, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει να ανανεωθεί πολύ και να βελτιώσει την εξωτερική της εμφάνιση.

Η διάσημη τραγουδίστρια, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, βγαίνει τους τελευταίους μήνες με τον γνωστό ράπερ Skepta.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι δυο τους το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποίησαν μία κοινή εμφάνιση.

