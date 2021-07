Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αρκουμανέας: Κοντά στα 3000 τα κρούσματα σήμερα

Η δήλωση του προέδρου του ΕΟΔΥ για τα σημερινά κρούσματα κορονοϊού, τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν και η συνάντηση Ιερώνυμου – Κικίλια- Τσιόδρα.

«Κοντά στις 3.000 αναμένονται σήμερα τα κρούσματα, αλλά το σημαντικό είναι ότι παρά την γεωμετρική αύξηση δεν έχουν αυξηθεί ούτε οι εισαγωγές ούτε οι διασωληνωμένοι», όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Όπως είπε ο Παναγιώτης Αρκουμενέας, μετά από μέρες συνεχόμενης αύξησης των νέων κρουσμάτων, ο μέσος όρος ηλικίας χθες ήταν 27 έτη και έχει μειωθεί από τα 49 έτη.

Την ίδια ώρα, οι Υπουργοί Υγείας, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες εκτάκτως και λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα, που μεταξύ άλλων αφορούν και στον υποχρεωτικό εμβολιασμών εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υγειονομικούς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο καθηγητής Συνταγματολογίας, Κώστας Χρυσόγονος, εξέφρασε την άποψη ότι, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται στα πλαίσια της συνταγματατικότητας, θα πρέπει όμως να προβλεφθεί κάποιο επίδομα προς εκείνους των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή. Εκτροπή θα αποτελούσε η απόλυση, τόνισε ο καθηγητής, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μόνιμο, σε αντίθεση με την πανδημία που είναι παροδική.

«Απαραίτητη» χαρακτήρισε «τη συνεργασία της Πολιτείας με την Εκκλησία και με την επιστήμη», ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά τη συζήτηση που είχε νωρίτερα με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος ζήτησε «τη στήριξη της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας» και τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος από την πλευρά του εξέφρασε την ελπίδα «με τον εμβολιασμό να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα».

