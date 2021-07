Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Ποιο εμβόλιο έχει περισσότερες παρενέργειες στις γυναίκες και ποιο στους άνδρες;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διαφορετικές επιπτώσεις των εμβολίων κατα του κορονοϊου στα δύο φύλα.

Η λοίμωξη COVID-19 δεν προσβάλλει τα δύο φύλα στον ίδιο βαθμό. Παγκοσμίως για κάθε 10 γυναίκες που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, υπάρχουν 18 άνδρες, και για κάθε 10 γυναίκες που πεθαίνουν, 15 άνδρες χάνουν τη ζωή τους αντίστοιχα.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι στις ΗΠΑ ήδη υπάρχει μία διαφορά στο ποσοστό εμβολιασμού των δύο φύλων, με τις γυναίκες να προηγούνται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr







Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Πελώνη: ο Τσίπρας “ψαρεύει σε θολά νερά” (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - Πάνω από 1500 στην Αττική

Καταδίωξη ανήλικου οδηγού: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού