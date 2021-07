Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Υποχρεωτικός εμβολιασμός: αποχή από την εργασία άνευ αποδοχών για τους απείθαρχους

Πρόστιμα από 50.000 έως και 200.000 ευρώ σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα. Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση.

Παρά το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών που έχει επιτευχθεί, τις τελευταίες ημέρες έπειτα από πολύ καιρό, οι εισαγωγές περιστατικών Covid-19 στα νοσοκομεία ξεπέρασαν τις 100 την ημέρα, τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια των σημερινών κυβερντικών ανακοινώσεων -μεταξύ άλλων και για την εξειδίκευση των μέτρων του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και στο υγειονομικό και λοιπό προσωπικό στα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, έως τις 16 Αυγούστου θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί το σύνολο των εργαζομένων στις δομές πρόνοιας τουλάχιστον με την πρώτη δόση. Διαφορετικά όποιος αρνείται να εμβολιαστεί, θα κληθεί να απέχει από την εργασία του και θα παύεται η καταβολή του μισθού τους, τόνισε ο υπουργός.

Κάθε εισερχόμενος στις μονάδες αυτές θα πρέπει να έχει πλήρως εμβολιαστεί, είπε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε πως τα πρόστιμα για μη τήρηση των κανονισμών είναι ιδιαίτερα τσουχτερά όσον αφορά τις μονάδες φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα πρόστιμα, εξήγησε, ξεκινούν από 50.000 ευρώ και φτάνουν έως 200.000 ευρώ.

Έως την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση στο σύνολό τους και όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υγείας, ενώ θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την αναπλήρωση όσων δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε.

Μάλιστα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, θα δημιουργηθεί επιτροπή που θα κρίνει αν για κάποιους λόγους υγείας ορισμένοι από τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

«Συστήνω σε όλους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.





