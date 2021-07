Life

Βασίλης Αυλωνίτης: πέθανε ο μοναχογιός του

Θεήνος για τον γιό του μεγάλου κωμικού. Τι λέει ο γιός του, Βασίλης Αυλωνίτης, για την απώλεια του.

Έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι του Σαββάτου (10/07) ο μοναχογιός του Βασίλη Αυλωνίτη, Γιάννης. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο Γιάννης Αυλωνίτης μεγάλωσε και γαλουχήθηκε με όλες τις αρετές του πολυαγαπημένου ηθοποιού.

Τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπιζε ωστόσο ο 78χρονος Γιάννης Αυλωνίτης, τον λύγισαν.

Μαζί με την αδερφή του, Ελένη, βρισκόταν πάντα στα παρασκήνια των ταινιών του πατέρα του, αλλά και στα παρασκήνια των θεάτρων.

