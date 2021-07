Τεχνολογία - Επιστήμη

Covid Free GR: Η εφαρμογή για την επαλήθευση των πιστοποιητικών εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Τα τρία επίπεδα επαλήθευση. Ποια είναι η χρονική ισχύ των πιστοποιητικών.



Τη λειτουργία της εφαρμογής επαλήθευσης των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών «Covid Free GR» παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, η οποία είναι διαθέσιμη από σήμερα, Τρίτη 13 Ιουλίου, για κινητά τηλέφωνα και tablet με λογισμικό iOS ή Android, διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και στο Google Play.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, κατά την παρουσίαση της εξειδίκευσης των μέτρων, με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια και τον υπουρό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, η διαδικασία να «κατεβάσει» κάποιος την εφαρμογή-κλειδί, όπως τη χαρακτήρισε, για να μπορεί να ελέγχει την γνησιότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού, είναι εύκολη και απλή. Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για τις ελληνικές βεβαιώσεις απαιτείται.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή; Υπάρχουν τρία επίπεδα επαλήθευσης:

Πράσινο - σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID.

- σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID. Κίτρινο - σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR).

- σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR). Κόκκινο - σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό.

Ποια είναι η χρονική ισχύ των πιστοποιητικών:

Εμβολιασμού - 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης.

Νόσησης - έως και 6 μήνες μετά.

Rapid test - 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00:01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος).

PCR test - 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00:01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος).

Η εν λόγω εφαρμογή υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ GRNET, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βρείτε την εφαρμογή, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Αρκουμανέας: Κοντά στα 3000 τα κρούσματα σήμερα

Ιτέα: Νεκρός άνδρας από πτώση ΙΧ στην θάλασσα

Κίνα: Φονική κατάρρευση ξενοδοχείου (εικόνες)