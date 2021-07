Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερος καύσωνας από την Αφρική

Πότε αναμένονται οι θερμές μάζες και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο από τον καιρό.

Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής που κινούνται προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας από την Τετάρτη(14-07-2021) έως και την Παρασκευή(16-07-2021) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι τα ηπειρωτικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και θα κυμανθούν περί τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.

Ειδικότερα για την Αττική, η θερμοκρασία την Τετάρτη(14-07-2021) θα φτάσει τους 38 και την Πέμπτη(15-07-2021) και την Παρασκευή(16-07-2021) τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη θα υποχωρήσει σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο(17-07-2021 και 18-07-2021) στις περισσότερες περιοχές και μόνο κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί περί τους 38 βαθμούς Κελσίου.





