Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: Λογισμικό... μπλόκο στην καταβολή τους

Μετά τον Σεπτέμβριο ο επανυπολογισμός των «παλαιών» συντάξεων. Τι θα γίνει με τους «νέους» συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.



Για τον Σεπτέμβριο μεταφέρεται, κατά πάσα πιθανότητα, η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών, μέσω της διαδικασίας επανυπολογισμού των συντάξεων, που αφορά «παλαιούς» συνταξιούχους. Πρόκειται για όσους έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τη 13η Μαΐου 2016, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του… διαβόητου «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016).

Υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 150.000 οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας, που έχουν λαμβάνειν αναδρομικά ποσά 21-22 μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2019, και ακόμα περιμένουν.

Παρά το γεγονός ότι ο μεταγενέστερος «νόμος Βρούτση» (ν.4670/2020), που οριοθέτησε τα νέα, βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, εκκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020, ενάμιση χρόνο μετά δεν έχει καταστεί εφικτό να επιτευχθεί ο ακριβής υπολογισμός των αυξήσεων που προκύπτουν. Έτσι, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκτιμούν ότι ο «κύριος όγκος» των αναδρομικών που έχουν ανακύψει, εξ αυτής της αφορμής, δεν θα απονεμηθεί στους χιλιάδες δικαιούχους νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο.

Αντίθετα, φαίνεται πως ισχύει κανονικά η ημερομηνία της 27ης Ιουλίου που έχει δώσει η διοίκηση του Φορέα για να καταβληθούν τα αναδρομικά για τους «νέους» συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή όσοι υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τη 13η Μαΐου 2016. Ακόμα, όμως, βρίσκεται σε εκκρεμότητα η καταβολή και των αυξήσεων στις ίδιες συντάξεις. Το σενάριο να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο, μαζί με τις συντάξεις του Αυγούστου, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου, είναι ακόμα «στο τραπέζι» και τα αρμόδια τμήματα απονομής συντάξεων πραγματοποιούν «αγώνα δρόμου» για να προλάβουν τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί…

Στις 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας, με αυξήσεις που δόθηκαν σε μόλις 10.861 συνταξιούχους του Δημοσίου. Αυξήσεις που κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στα επίπεδα των 74 ευρώ.

Αναδρομικά και ΣτΕ

Την ίδια στιγμή, από μέρα σε μέρα μετατίθεται η γνωστοποίηση της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τα αναδρομικά που διεκδικούν οι συνταξιούχοι για περικοπές που υπέστησαν κατά τα «μνημονιακά έτη», σε επικούρηση και σε δώρα. Νομικοί κύκλοι δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους για την οριστική κατάληξη της διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι εάν το ΣτΕ αποφανθεί θετικά, τότε προκύπτει μια εξτρά δαπάνη για το οικονομικό επιτελείο της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

