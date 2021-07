Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για όσους την έχασαν

Πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ενεργοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ενημερώνει μέσω του Taxisnet και μέσω mail όσους απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκπνέει εντός πέντε ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της ένστασης θα πρέπει να αναγράψουν πληροφορίες, όπως σε ποιο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έκαναν αίτηση, γιατί θεωρούν πως απορρίφθηκε εσφαλμένα η αίτησή τους και να τεκμηριώσουν με δικαιολογητικά την λάθος απόρριψη της Διοίκησης.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που απορρίφθηκαν από τον τρίτο και τέταρτο κύκλο του προγράμματος είναι μεγάλος. Ειδικά από τον τέταρτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής όπου καταγράφηκε ρεκόρ αιτήσεων από ενδιαφερόμενους λόγω της μη επιστροφής του 50% της ενίσχυσης.



Οι επιχειρήσεις που θα θεωρηθεί πως έχουν δίκαιο, θα είναι οι τελευταίες που θα λάβουν χρηματοδότηση με τη μορφή φθηνού δανεισμού από το κράτος καθώς ο κύκλος των Επιστρεπτέων Προκαταβολών έχει ολοκληρωθεί.



Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των ενστάσεων οι δικαιούχοι θα έχουν τις εξής επιλογές:

Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις με την καταβολή της πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.

Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.

Να επιλέξουν όσοι είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020 αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων κύκλων που φτάνει στο 50% να λάβουν πιστωτικό που θα έχει αξία ίση με το 35% των ποσών που έλαβε αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις.