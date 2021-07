Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 46χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χτύπησε με σιδερένια βέργα ένα 53χρονο ο οποίος πέθανε λίγες ημέρες μετά. Παραδόθηκε μόνος του ο φερόμενος ως δράστης.



Συνελήφθη με ένταλμα, πρωινές ώρες της 11-7-2021, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, 46χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία 53χρονου στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «πρωινές ώρες της 7-7-2021 στην Αγία Βαρβάρα, άγνωστος δράστης προσέγγισε 53χρονο ημεδαπό και με χρήση σιδερένιας βέργας τον τραυμάτισε στο κεφάλι και στη συνέχεια διέφυγε. Ο παθών διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο, όπου απογευματινές ώρες της 10-7-2021 κατέληξε.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, εξακριβώθηκε ότι δράστης είναι 46χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 11-7-2021 παρουσιάσθηκε αυθορμήτως και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος που είχε εκδοθεί.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».