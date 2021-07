Κοινωνία

Καταδίωξη ανήλικου οδηγού: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού

Παραβάτης ετών... 12. Με χειροπέδες στον ανακριτή Ανηλίκων.

Κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματισμό αστυνομικού, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του L&O, δωδεκάχρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του, δεν σταμάτησε σε αστυνομικό μπλόκο στη οδό Κορίνθου, και για να αποφύγει την σύλληψη χτύπησε με το αυτοκίνητο έναν αστυνομικό και τον τραυμάτισε στα πόδια.

Οι συνάδελφοί του, έβγαλαν τα όπλα και πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου, αλλά δεν κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, παραβιάζοντας STOP και ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε μέσω ασυρμάτου ενημέρωσαν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, για το επεισόδιο και έδωσαν τα στοιχεία που οχήματος που καταδίωκαν. Αμέσως οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου.

Μετά από αναζητήσεις το ύποπτο όχημα, εντοπίστηκε, εγκλωβίστηκε και με το δάχτυλο στη σκανδάλη ζήτησαν από τον οδηγό να κατέβει από το μικρό αυτοκίνητο. Όταν άνοιξε την πόρτα, είδαν μπροστά τους ένα ανήλικο αγόρι.

Ερεύνησαν το αυτοκίνητο αλλά δεν βρήκαν κάτι ύποπτο, όπως υποψιάζονταν πως μετέφερε ο 12χρονος. Του πέρασαν χειροπέδες και θα οδηγηθεί στον Ανακριτή Ανηλίκων.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε με τραύματα στα κάτω άκρα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για τις πρώτες βοήθειες.

