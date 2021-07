Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - Πάνω από 1500 στην Αττική

Αναλυτικά στοιχεία για τις νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν ανά περιοχή, το προηγούμενο 24ώρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Εντείνεται η ανησυχία στις υγειονομικές Αρχές και την Κυβέρνηση μετά την νέα εκτόξευση των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού, που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Την Τρίτη αυξήθηκε περαιτέρω η «μαύρη λίστα» των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένει τριψήφιος ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 3.109 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.109 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 24 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 1.571 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 214 νέες μολύνσεις. Στο Ηράκλειο βεβαιώθηκαν ακόμη 122 κρούσματα, στο Ρέθυμνο άλλα 106 κρούσματα και 99 στην Λάρισα. Ακόμη 71 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην Αχαΐα, στα Ιωάννινα 49 νέες μολύνσεις, στην Κορινθία εντοπίστηκαν ακόμη 45 κρούσματα, ενώ σε Καρδίτσα και Χανιά επιβεβαιώθηκαν από 43 νέες μολύνσεις.

Εν τω μεταξύ, έντονο προβλματισμό προκαλούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα λύματα, που δείχνουν αύξηση έως 530% στο ιικό φορτίο πόλεων ανά την Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

