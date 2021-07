Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - λύματα: αύξηση στο ιικό φορτίο έως 530%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην Αττική. Αναλυτικά στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τον ΕΟΔΥ, παράλληλα με την ενημέρωση για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν "τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ".

Όπως σημειώνεται σχετικά:

"Την εβδομάδα 5 έως 11 Ιουλίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των επτά από τις δώδεκα (7/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι αυξητικές μεταβολές κυμάνθηκαν από +76% στο Βόλο έως +530% στο Ηράκλειο. Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο στα Χανιά (+9%). Στην Πάτρα και στην Αλεξανδρούπολη το ιικό φορτίο παρέμεινε χαμηλό αλλά ανιχνεύσιμο, δηλαδή τα επίπεδα ήταν πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

Στην Ξάνθη, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε πολύ χαμηλό και κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου. Στον Άγιο Νικόλαο, όπου ο δειγματολήπτης λειτούργησε ύστερα από πέντε (5) εβδομάδες, ανιχνεύτηκε ιικό φορτίο σε χαμηλά προς μέτρια επίπεδα. Η τάση στην εβδομαδιαία μεταβολή του ιικού φορτίου στον Άγιο Νικόλαο θα υπολογιστεί αφού ληφθούν και οι μετρήσεις της εβδομάδας 12-18/7/21".

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 5 έως 11 Ιουλίου 2021:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, το ιικό φορτίο στα λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση (+106%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 28/6- 04/7/21.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, στη Θεσσαλονίκη, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+133%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 28/6-4/7/21. Την τελευταία εβδομάδα, το ιικό φορτίο στην πόλη παρουσίαζε καθημερινά αυξητική τάση με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται στο δείγμα της Κυριακής, 11/7/21.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, παρατηρήθηκε αύξηση (+136%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 28/6-4/7/21.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, παρατηρήθηκε αύξηση (+76%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στο Βόλο σε σχέση με την εβδομάδα 28/6-4/7/21.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, στην πόλη του Ηρακλείου, συνεχίσθηκε η σημαντική αύξηση (+530%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 28/6-4/7/21. Η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα χαρακτηρίζεται μέτρια προς σχετικά υψηλή.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, στην πόλη των Χανίων, ανακόπηκε η μείωση στην τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων που καταγραφόταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Η σχετική αύξηση (+9%) που παρατηρήθηκε εμπίπτει μέσα στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας και δείχνει ότι το ιικό φορτίο στην πόλη παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με την εβδομάδα 28/6-4/7/21.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, στην πόλη του Ρεθύμνου, συνεχίσθηκε η αύξηση (+84%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 28/6-4/7/21. Οι τιμές του ιικού φορτίου ανέρχονται πλέον σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, στον Άγιο Νικόλαο, τέθηκε σε επαναλειτουργία ο αυτόματος δειγματολήπτης μετά από πέντε (5) εβδομάδες. Στα τελευταία δύο δείγματα της εβδομάδας 5-11/7/21 καταγράφηκε ιικό φορτίο σε χαμηλά προς μέτρια επίπεδα και μένει να αξιολογηθεί η τάση μετά τον έλεγχο των δειγμάτων της τρέχουσας εβδομάδας, 12-18/7/21.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, στην Πάτρα ανιχνεύτηκε ιικό φορτίο στα αστικά λύματα σε χαμηλά επίπεδα, ύστερα από πέντε (5) εβδομάδες μη ανίχνευσης ιικού φορτίου. Η ποσοτική σύγκριση με τα ευρήματα της προηγούμενης εβδομάδας δεν είναι δυνατή λόγω της μη ανίχνευσης τότε ιικού φορτίου.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/2021, ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης, τα επίπεδα του οποίου, όπως και την εβδομάδα 28/6-4/7/21, ήταν πολύ χαμηλά.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 5-11/7/21, στα Ιωάννινα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα λύματα παρουσίασε αύξηση (+204%) σε σχέση με την εβδομάδα 28/6-4/7/21 και χαρακτηρίζεται πλέον χαμηλό (από πολύ χαμηλό)".

Την Τρίτη, έκρηξη κρουσμάτων καταγράφηκε στην Αττική, ενώ έντονη ανησυχία προκαλεί η έκξαρση σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, όπως προκύπτει απο τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Ξάνθη: Απανθρακώθηκε νεαρός οδηγός (εικόνες)

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 46χρονος

Αναδρομικά συνταξιούχων: Λογισμικό... μπλόκο στην καταβολή τους