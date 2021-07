Πολιτική

Τσίπρας για υποχρεωτικό εμβολιασμό: Όχι στην γενίκευση - Διχαστικός ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση στους πολίτες για τον εμβολιασμό και τις μάσκες απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού συναντήθηκε με τον Σωτήρη Τσιόδρα και την Αθηνά Λινού.

Σε δήλωση του ο Αλέξης Τσίπρας, σχετικώς με τα νέα μέτρα και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατηγοριών εργαζομένων, αναφέρει τα εξής:

«Συνάντησα σήμερα την καθηγήτρια επιδημιολογίας κα Λινού και τον επικεφαλής της Επιτροπής λοιμωξιολόγων, κ. Τσιόδρα, γιατί ανησυχώ. Τόσο για την εξέλιξη της πανδημίας όσο και για τις διαρκείς παλινωδίες της κυβέρνησης στη διαχείρισή της. Και επιπλέον γιατί διαπιστώνω ότι οι παλινωδίες αυτές απειλούν να οδηγήσουν στη διάρρηξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα.

Στόχος κοινός είναι να αποτρέψουμε ένα ακόμη πανδημικό κύμα που θα απειλήσει ανθρώπινες ζωές. Και για αυτό χρειάζεται να επιστρατεύουμε την επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και την πειθώ. Να εμπνεύσουμε ξανά εμπιστοσύνη στους πολίτες και να τους πείσουμε να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Όχι να τους απειλούμε με τιμωρίες. Ούτε να τους δελεάζουμε με ανόητα κίνητρα και χαρτζιλίκια. Αλλά να τους πείσουμε ότι αυτό που μας νοιάζει πάνω από όλα είναι η ζωή. Η δική τους, η δική μας, όλων.

Απευθύνω λοιπόν εκ νέου, έκκληση στους πολίτες να πάρουν την υπόθεση της ζωής και της υγείας τους στα χέρια τους. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, και αίσθημα αλληλεγγύης. Να αγνοήσουν τον ανεύθυνα διχαστικό λόγο του κου Μητσοτάκη. Να εμβολιαστούν, να φοράνε μάσκες, και να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας.

Απευθύνω όμως έκκληση και στην κυβέρνηση να μην επιμείνει στο διχαστικό λόγο, στον κοινωνικό διαχωρισμό και στη γενίκευση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Θα προκαλέσει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Η λογική του διαχωρισμού σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, η λογική των προνομίων και των διώξεων, είναι ό,τι χειρότερο σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης.

Η πανδημία είναι ένας συλλογικός κίνδυνος και μόνο συλλογικά αντιμετωπίζεται, όχι με το διχασμό των πολιτών σε ‘υγιείς’ και απόβλητους. Η κοινωνική ένταση, ο κοινωνικός αυτοματισμός και η διχόνοια είναι κίνδυνοι που οφείλουμε να αποτρέψουμε. Τη πανδημία ή θα τη νικήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Ή θα μας νικήσει αυτή. Και είναι στο χέρι μας να βγούμε όλοι μαζί νικητές από αυτή τη μάχη».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - λύματα: αύξηση στο ιικό φορτίο έως 530%

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - Πάνω από 1500 στην Αττική

Καταδίωξη ανήλικου οδηγού: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού