Η Heidi Klum ποζάρει ολόγυμνη στα 48 της! (εικόνες)

Η καλλονή "αφέθηκε" στον φακό του συζύγου της, Tom Kaulitz.

Η Heidi Klum είναι από τις πιο όμορφες και καλλίγραμμες γυναίκες του κόσμου και παρά το γεγονός ότι είναι πλέον 48 ετών και μητέρα τεσσάρων παιδιών, το σώμα της παραμένει άψογο.

Μάλιστα πριν από μερικά εικοσιτετράωρα το hot top model αποφάσισε να βάλει… φωτιά στο Instagram και πόζαρε ολόγυμνη.

Φορώντας μόνο ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου και έχοντας μία πετσέτα που κάλυπτε λίγα σημεία του κορμιού της η Heidi Klum πόζαρε με χαλαρή διάθεση στον φωτογραφικό φακό του συζύγου της, Tom Kaulitz.

