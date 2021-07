Κοινωνία

Ηλιούπολη: Στη φυλακή ο αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης

Νέα σύλληψη εμπλεκόμενου στη σοκαριστική υπόθεση. Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας άνδρας, που σχετίζεται με την αιχμαλωσία και την εκπόρνευση της κοπέλας.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στη 16η Τακτική Ανακρίτρια, ο 41χρονος αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης στη νέα σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και ακραίας έμφυλης βίας στην Ηλιούπολη.

Ο πατέρας της 19χρονης αρνήθηκε πως επί σειρά ετών βίαζε την κόρη του, ενώ ο υπό απόλυση αστυνομικός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί της αρνούμενος τις καταγγελίες της κοπέλας περί βίαιου εξαναγκασμού της σε πορνεία.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον μισό ποινικό κώδικα για την υπόθεση. Ανάμεσα στις βαριές κατηγορίες συμπεριλαμβάνονται εμπορία ανθρώπου κατ' επάγγελμα,, εμπορία ανθρώπου κατά ανηλίκου, βιασμός κατ/εξακολούθηση, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών με ανηλίκους, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις και ειδικότερα για:

Εμπορία ανθρώπου κατ/επαγγελμα

Εμπορία ανθρώπου κατά ανηλίκου

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Παράνομη οπλοφορία

Παράνομη οπλοχρησία

Παράνομη οπλοκατοχή

βιασμός κατ/εξακολούθηση

κατάχρηση σε ασέλγεια

γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών με ανηλίκους

ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

ενδοοικογενειακή απειλή

Νέα σύλληψη

Νέα σύλληψη έκανε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Πρόκειται για Έλληνα ιδιώτη, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και ποσότητες ναρκωτικών και οδηγήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ακολούθως, με σχετική διάταξη, παραπέμφθηκε στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας Έλληνας ιδιώτης, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως και κατηγορείται ομοίως για εμπορία ανθρώπων.