Κόσμος

Γαλατασαράι: Διάβημα της Τουρκίας στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία για την "ντροπιαστική" όπως αναφέρουν οι Τούρκοι, συμπεριφορά των Ελλήνων, προς την αποστολή της τουρκικής ομάδας.

Διάβημα στην Ελλάδα για την Γαλατασαράι έκανε η Τουρκία.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, εκλήθη στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να γίνει διαμαρτυρία "για την αγενή στάση", όπως αναφέρεται, που έδειξαν οι ελληνικές Αρχές προς την τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα Γαλατασαράι, στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Προηγήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία του Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Νίκο Δένδια

Οπως μεταδίδει το TRThaber, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ μίλησε για την ταλαιπωρία και την κακομεταχείριση που υπέστη η Γαλατασαράι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Από την πλευρά του, o πρόεδρος της Γαλατασαράι Μπουράκ Ελμάς έκανε δήλωση στο «a-spor» για το θέμα τονίζοντας ότι «Είναι ένα πολιτικό θέμα, ακόμη και ο Ολυμπιακός εξέφρασε αμηχανία».

Ειδήσεις σήμερα

Ιερά Σύνοδος για εμβολιασμό: Ελεύθερη επιλογή

Ηλιούπολη: Στη φυλακή ο αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ιωάννης Καζάζης