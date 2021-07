Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Πελώνη: ο Τσίπρας “ψαρεύει σε θολά νερά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε η Κουμουνδούρου. Τι είπε η Κυβ. Εκπρόσωπος για τα κίνητρα για εμβολιασμούς, τα μέτρα και το προσωπικό στις επιχειρήσεις, αλλά και τον ρόλο της Εκκλησίας.

,

Η Κυβέρνηση για το θέμα των νέων μέτρων και του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατηγοριών εργαζόμενων έναντι του κορονοιού, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων η Αριστοτελία Πελών, ζήτησε «στήριξη χωρίς αστερίσκους, που σημαίνει στήριξη χωρίς σκιές και όχι κλείσιμο του ματιού και ψάρεμα σε θολά νερά».

Όπως προσέθεσε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, «το λέω αυτό και για τον κ. Τσίπρα που θυμήθηκε όψιμα τα οφέλη του εμβολιασμού και έκανε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα, ενώ το πρωί έκανε λόγο για βούρδουλα και τιμωρία που επιβάλλει η Κυβέρνηση».

Όπως είπε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, «περιμένουμε τον κ. Τσίπρα να πει ξεκάθαρα αν είναι υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών, αν είναι υπέρ των μέτρων για τους κλειστούς χώρους στην εστίαση ή αν περιμένει από τον κ. Πολάκη να καθορίσει την στάση του».

Σε ότι αφορά την στάση των πολιτών μετά τις εκκλήσεις προς όλους να εμβολιαστούν, η κ. Πελώνη είπε ότι «υπάρχει μια κινητικότητα όλο το τελευταίο διάστημα που κάνουμε την συζήτηση για ενθαρρύνσεις και κίνητρα στους πολίτες να εμβολιαστούν. Από τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου έως και χθες είχαμε πάνω από 400.00 ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε σε νέα φάση της πανδημίας, έχουμε στα χέρια μας το εμβόλιο, την υπέρτατη ασπίδα, που είναι δωρεάν και πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε και έχουμε από την άλλη μια νέα συνθήκη, την μετάλλαξη και πρέπει όλοι να προσέξουμε το καλοκαίρι».

Σε ότι αφορά την λειτουργία των κλειστών χώρων των καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος είπε ότι «η ψυχαγωγία είναι μη ουσιώδης δραστηριότητα για τους πελάτες, αλλά για τους εργαζόμενος δεν είναι μη ουσιώδης, αλλά αναγκαία δραστηριότητα επιβίωσης. Προφανώς οφείλουν να τηρούν τα προστατευτικά μέτρα, που πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν και οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες, φορώντας την μάσκα τους, κάτι που ζητούμε να κάνουν και οι εμβολιασμένοι πελάτες».

Σχολιάζοντας την στάση της Ιεραρχίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος στο ζήτημα των εμβολιασμών, η κ. Πελώνη σημείωσε ότι «υπάρχει στενή συνεργασία με την Εκκλησία. Θεωρούμε ότι μπορεί να πείσει από άμβωνος τους πιστούς, έχει μεγάλη επιρροή» και μπορεί να πείσει και με το επιχείρημα ότι το εμβόλιο, εκτός από πράξη προστασίας είναι και πράξη αγάπης για τον πλησίον μας.

Σε ότι αφορά την ενημέρωση του εργοδότη από τον υπάλληλο για το αν έχει εμβολιαστεί ή όχι, η Αριστοτελία Πελώνη ανέφερε ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία, συμπληρώνοντας πως «ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Θα έχει δικαίωμα ο εργοδότης να γνωρίζει αν είναι εμβολιασμένοι οι υπάλληλοι και να κρίνει αν πρέπει να κάνει άλλη κατανομή της εργασίας στον χώρο αν κάποιος έχει επαφή με πολίτες και αν κάποιος πρέπει να μετακινηθεί σε άλλη θέση».

Ερωτηθείσα για την κατάσταση στα μέσα μεταφοράς, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος απάντησε ότι «στα μέσα μεταφοράς έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, έχει γίνει ότι είναι δυνατόν, έχουμε πάνω από 3000 δρομολόγια την ημέρα, έχει αυξηθεί 50% ο στόλος, γίνονται διαρκώς έλεγχοι στο προσωπικό με όλα τα είδη των τεστ».

Σε απάντηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου στην κυβερνητική εκπρόσωπο, αναφέρονται τα εξής:

«Η κα Πελώνη ή δεν θέλει ή δεν μπορεί να ακολουθήσει τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του κ. Τσίπρα. Για να τη διευκολύνουμε:

Ναι στον εμβολιασμό με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ναι στην ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ναι στην οικονομική στήριξη της κοινωνίας.

Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού.

Όχι στις αδιανόητες παλινωδίες του κ. Μητσοτάκη με τις μάσκες που φέρνουν δημόσια Υγεία και οικονομία ξανά στο χείλος της καταστροφής.

Όχι στα πανηγύρια του κ. Μητσοτάκη ότι δήθεν νίκησε για δεύτερη φορά την πανδημία.

Όχι στον βαθύ διχασμό των πολιτών για να κρύψουν την παταγώδη αποτυχία τους και στην πανδημία και στον εμβολιασμό.

Όχι στην μετακύλιση της ευθύνης της Πολιτείας στους καταστηματάρχες, που τους λένε λειτουργήστε και κόψτε το λαιμό σας, υποκαθιστώντας το κράτος.

Ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών τόσο για την δική τους υγεία όσο όμως κυρίως και για την υγεία των ασθενών που περιθάλπτουν.

Τέλος, καλό θα είναι πριν αναφερθεί στην Επιτροπή των λοιμωξιολόγων, την οποία έχει απαξιώσει και εργαλειοποιήσει η ίδια η κυβέρνηση, η κα Πελώνη να ρωτήσει τον κ. Μητσοτάκη ποια ήταν η τελευταία εισήγησή της που εισακούστηκε και δεν της επιβλήθηκαν πολιτικές αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε δυστυχώς πάλι μπροστά μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - Πάνω από 1500 στην Αττική

Κορονοϊός - λύματα: αύξηση στο ιικό φορτίο έως 530%

Καταδίωξη ανήλικου οδηγού: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού