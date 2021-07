Κοινωνία

Ηλιούπολη: ο πατέρας και η μητέρα της 19χρονης μιλούν στον ANT1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακιστεοι κρίθηκαν ο πατερας της 19χρονης και ο, υπό απόλυση, αστυνομικός

Μία εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσίασαν κατά τις απολογίες τους ο 39χρονος υπό απόλυση αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονη κοπέλας. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προσωρινή κράτησή τους.

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι υποχρέωνε την 19χρονη να εκδίδεται υποστήριξε -σύμφωνα με πληροφορίες- το αντίθετο και επιχείρησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του: "Με την κοπέλα είχαμε ερωτικό δεσμό. Εκείνη εκδιδόταν ήδη από το 2016. Εγώ ήθελα να την απομακρύνω από αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο την ημέρα της σύλληψης μου, τσακωθήκαμε. Την χαστούκισα, κι εκείνη για να με εκδικηθεί με κατήγγειλε στην αστυνομία".

Στην κατάθεσή της, όμως, η νεαρή κοπέλα ήταν απόλυτη και παρουσίασε λεπτομέρειες: "Ερχόμουν σε συνουσία με τα άτομα, στα οποία με πήγαινε ο οδηγός, έπαιρνα τα λεφτά τα οποία μου έδιναν, 160 ευρώ την ώρα, και τα έδινα στον 39χρονο μόλις γύριζα πίσω. Μόνο τις πρώτες δύο φορές μου έδωσε 50 ευρώ και τις υπόλοιπες φορές έπαιρνε όλα τα λεφτά, που μου έδιναν οι πελάτες".

Ο 39χρονος κατα καιρους είχε απασχολήσει για διάφορους λόγους την υπηερεσία του. Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα είχε αναρτησει σε κλειστή ομάδα και ένα άλλο βίντεο σεξιστικού περιεχομένου.

Μαζί με τον 39χρονο στον ανακριτή οδηγήθηκε και ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος αρνείται ότι τη βίαζε από την ηλικία των έντεκα ετών και για έξι χρόνια, όπως η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς.

Στην απολογία του χαρακτήρισε αδιανόητο ότι δεν το εξομολογήθηκε σε κανένα τόσα χρόνια, ότι το αναφέρει σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και χαρακτήρισε σκοτεινό το ρόλο της μητέρας της, λέγοντας χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 "Φώναζε, τσίριζε “παράτα με”. Της λέω "’όχι, δεν θα σε παρατήσω γιατί δεν είναι σωστές οι παρέες που κάνεις”. Και σιγά σιγά τα πράγματα γίνανε ανεξέλεγκτα, γιατί έμπαινε πάντα η μάνα στην μέση»

Η μητέρα δήλωσε στον ΑΝΤ1: "Δεν ξέρω αν περνούσε καλά ή όχι. Αν και προσπαθώ να είμαι κοντά της, αυτή πολλές φορές είναι κλειστή και δεν μου έλεγε τι την απασχολεί. Της έλεγα να έρθει σπίτι, ότι όλα θα πάνε καλά και θα ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι τσακωμοί με τον πατέρα της, αλλά αυτή δεν το συζητούσε καν να γυρίσει και δεν ήθελε να δει τον πατέρα της".

Αντικείμενο έρευνας παραμένει για τις αρχές η καταγγελία τής 19χρονης για την ύπαρξη κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - Πάνω από 1500 στην Αττική

Κορονοϊός - λύματα: αύξηση στο ιικό φορτίο έως 530%

Καταδίωξη ανήλικου οδηγού: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού