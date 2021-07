Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ολολανδίας, μετά την νέα έξαρση.

Οι νέες λοιμώξεις στην Ολλανδία εξαπλασιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα, με τα κρούσματα να αφορούν κυρίως τους νέους ενήλικες, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να άρει τους περισσότερους περιορισμούς.

Σχεδόν 52.000 μολύνσεις επιβεβαιώθηκαν στη χώρα των 17,5 εκατομμυρίων κατοίκων από την περασμένη Τρίτη μέχρι και σήμερα. Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα τα κρούσματα ήταν 8.500.

Την Παρασκευή η κυβέρνηση επανέφερε τους περιορισμούς όσον αφορά τη λειτουργία των νάιτκλαμπ, των εστιατορίων και των φεστιβάλ, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19 σε νέους ηλικίας 18-30 ετών.

Τα περισσότερα μέτρα είχαν αρθεί στην Ολλανδία στις 26 Ιουνίου, αφού η εκστρατεία εμβολιασμού των πολιτών μείωσε τις λοιμώξεις στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Την Δευτέρα ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είπε ότι μετάνιωσε για τη γρήγορη χαλάρωση των περιορισμών, παραδεχόμενος ότι η κυβέρνησή του έδειξε «κακή κρίση» στο θέμα αυτό.

Πάνω από το 60% των νέων κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα αφορούσαν νέους ηλικίας 15-25 ετών. Σχεδόν το 40% όσων γνώριζαν πού μολύνθηκαν είπαν ότι προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου.

Περίπου το 80% όλων των ενηλίκων στην Ολλανδία έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου αλλά οι αρχές επιμένουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεχάσουν τις προφυλάξεις, αφού οι περισσότεροι είναι μόνο εν μέρει προστατευμένοι. Περίπου 7.000 νέα κρούσματα την περασμένη εβδομάδα αφορούσαν ανθρώπους που είχαν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.

