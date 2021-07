Αθλητικά

Ανοίγουν τα γήπεδα μόνον για εμβολιασμένους

Δικαίωμα εισόδου στα γήπεδα θα έχουν όσοι φίλαθλοι έχουν εμβολιαστεί.

Είναι πλέον επίσημο. Ο κόσμος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα.

Οι θύρες ανοίγουν ξανά, μόνο για εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει το τελευταίο διάστημα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πως "αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με θεατές μόνο σε αμιγείς χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς. Η χωρητικότητα θα ανέρχεται στα 80% του συνόλου (5% εξ αυτών μπορεί να είναι ανήλικοι, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε τεστ), με ανώτατο όριο προσέλευσης: 25.000 θεατές για υπαίθρια γήπεδα και 8.000 για κλειστά γήπεδα".

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις εξέδρες οι φίλαθλοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα.

