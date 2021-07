Αθλητικά

ΑΕΚ - Τσιάρτας: “Εμφύλιος” για την πρόσληψή του

"Επίθεση" της Original στον Βασίλη Τσιάρτα, που συμφώνησε να αναλάβει την ΑΕΚ Β'

Ο Βασίλης Τσιάρτας συμφώνησε να αναλάβει την ΑΕΚ Β', με την Original 21 να εκφράζει την έντονη αντίδραση της, με μια ανακοίνωση - φαρμάκι για τον παλαίμαχο παίκτη της ομάδας.

Η μάνα όλων των προσφύγων, η αγκαλιά των φτωχών, η πηγή του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, η ΑΕΚ δεν νοείται να έχει στο πάγκο της ένα πρόσωπο που βάσει γεγονότων αποτελεί ρατσιστική μορφή, αφού οι δηλώσεις και οι πράξεις του κατά καιρούς φανερώνουν έναν άνθρωπο μισαλλόδοξο και κακοήθη, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Original 21:

«Και εκεί που κάπως το νερό είχε μπει στο αυλάκι και τα πράγματα έδειχναν να έχουν μια ομαλή ροή, κάτι που ασφαλώς δημιουργούσε εκτός από ένα άνεμο αισιοδοξίας και μια μορφή συσπείρωσης διοίκησης, ομάδας, κόσμου και το μεσαίο γράμμα μας φαινόταν να είναι η καλύτερή μας μεταγραφή για την χρονιά που έρχεται, ήρθαν δυο γεγονότα να αμαυρώσουν την προσπάθεια που γίνεται και να θυμίσουν ότι στον μαγικό κόσμο της ΑΕΚ μπορείς να περιμένεις το κάθε τι απρόβλεπτο.

Η μεταγραφή του Χατζσαφί (που τα τελευταία τρία χρόνια μόνο αριστερό μπακ δεν παίζει) ως λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, ήρθε να προσγειώσει ξανά τον λαό μας ανώμαλα και να τον ξυπνήσει εφιαλτικά από την αισιοδοξία των μεταγραφών Αραούχο, Λε Ταλέκ, Στάνκοβιτς και Τζαβέλα και όσων θα ακολουθήσουν. Το θέμα είναι πιο σημαντικό από ό,τι φαίνεται με μια πρώτη ανάγνωση, καθώς για μια ακόμα φορά η ΑΕΚ όχι απλά δείχνει να μην μαθαίνει, αλλά να λειτουργεί ερασιτεχνικά και σαν διαλυμένη ποδοσφαιρική μηχανή τύπου Παναθηναικού. Για εκεί , για τον Ατρόμητο, τον Πανιώνιο και τον Αστέρα Τρίπολης ο Χατζσαφί ίσως είναι μια καλή επιλογή . Όχι όμως για την ΑΕΚ που ονειρευόμαστε να μπει πρωταθλήτρια στην Αγία Σοφία.

Και αν αυτό είναι κάτι αγωνιστικό, που μπορεί να μας διαψεύσει, καθώς καθρέπτης είναι το χορτάρι και θα είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε και θα χειροκροτήσουμε αν τελικώς λαθεύουμε, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την επιλογή του Βασίλη Τσάρτα για προπονητή της ΑΕΚ Β. Εκεί το θέμα παύει να είναι αγωνιστικό, ακόμα και αν ο συγκεκριμένος δεν είναι καν προπονητής, αφού δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του σε τέτοιο πόστο.

Το θέμα είναι καθαρά ηθικό και αφορά το γεγονός ότι οι αντιλήψεις του Τσάρτα δεν συνάδουν με τις αρχές, τις αξίες και τη φύση του συλλόγου μας. Η μάνα όλων των προσφύγων, η αγκαλιά των φτωχών, η πηγή του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, η ΑΕΚ δεν νοείται να έχει στο πάγκο της ένα πρόσωπο που βάσει γεγονότων αποτελεί ρατσιστική μορφή, αφού οι δηλώσεις και οι πράξεις του κατά καιρούς φανερώνουν έναν άνθρωπο μισαλλόδοξο και κακοήθη.

Η θέση του «δάσκαλου», γιατί τέτοιος πρέπει να είναι ο προπονητής για παιδιά κάτω των 21 ετών, δεν μπορεί να υποστηριχτεί από εκείνον που πρόσβαλε δημόσια το σύμβολο του Ελληνικού αθλητισμού Γιάννη Αντεντοκούμπο, ένα παιδί που ξεκίνησε από το μηδέν και με την αξία του δοξάζει την χώρα μας στα πέρατα της Γης , από εκείνον που κατέκρινε τον 11χρονο που σήκωσε την σημαία στη παρέλαση επειδή ήταν αλλοδαπός, από εκείνον που η ίδια η ΑΕΚ του είχε αφαιρέσει το διαρκείας πριν κάποια χρόνια και φυσικά από εκείνον που όταν η ΑΕΚ έδινε την μάχη της ώστε να μην διαλυθεί, την πολέμησε ως τέλους και δεν δεχόταν καν το διακανονισμό που του προσφέραμε, απαιτώντας την άμεση εξόφλησή του, βάζοντας την ομάδα σε κίνδυνο και τον εγωιστικό και κτηνώδη εαυτό του πάνω από όλα! Ο νάρκισσος!

Τέτοιες κινήσεις το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αλλοτριώσουν το DNA της ομάδας μας και να στιγματίσουν με λεκέ την ιστορία μας που με τόσο κόπο ο λαός της – ως θεματοφύλακας – ,κρατάει ψηλά σαν τα ύψιστα ιδανικά και πιστεύω Της.

Δηλώνουμε με εκκωφαντικό τρόπο και τόνο την αντίθεσή μας στην πρόσληψη αυτού του σκουπιδιού στην ΑΕΚ και το λέμε από τώρα με κάθε τρόπο ότι δεν είναι αποδεκτός αναμεσά μας. Γιατί ο τοίχος λέει: «ΑΕΚ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΗ», γιατί ο Κοντούλης πέθανε για αυτά τα ιδανικά, γιατί το πούλμαν στο Βελιγράδι μπούκαρε για την ειρήνη, γιατί ο Τζούντα Γκαρσία και ο κάθε ποδοσφαιριστής μας όσο «διαφορετικός» κι αν είναι, δεν αποτελεί λαθροεισβολέα, όπως ο Τσάρτας πιστεύει, αλλά ίσο μέλος μας και όχι άτομο που θα του ζητούν πιστοποιητικό για να μπει στα Σπάτα, γιατί στην τελική και χωρίς διαπραγματεύσεις είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ….Αυτά και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα γίνει το αυτονόητο…».

