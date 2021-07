Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Πύλο

Ποιο είναι το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός έγινε στην Πύλο Μεσσηνίας στις 20:07 το βράδυ της Τρίτης. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη θάλασσα.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων νοτίως της Πύλου. Το, δε, εστιακό βάθος είναι στα 18,9 χιλιόμετρα.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

