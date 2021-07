Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Αλγκασίμ Μπα

Τον 18χρονο κυνηγό από τη Γουινέα, Αλγκασίμ Μπα

Ημέρα έντονης μεταγραφικής δραστηριότητας στον Ολυμπιακό.

Μετά τον Τόμας Βατσλίκ, ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αγκιμπού Καμαρά, που δεσμεύτηκε με τον πειραϊκό σύλλογο με τετραετές συμβόλαιο. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός από τη Γουινέα έχει ενσωματωθεί εδώ και περίπου δέκα ημέρες στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους βεβαίως είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό, ενώ αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις στις προπονήσεις. Ο Αγκιμπού Καμαρά ξεκίνησε την καριέρα του στη Λιλ, παίζοντας στη Β΄ ομάδα (είχε συμμετοχές και στην Α΄ πέρυσι), αλλά έληξε το συμβόλαιό του και ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Αργότερα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση ακόμη ενός υποσχόμενου ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για τον 19χρονο επιθετικό Αλγκασίμ Μπα από τη Γουινέα, ο οποίος υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους» για τέσσερα χρόνια, ήτοι έως το 2025.

Ο κυνηγός από τη Γουινέα συμμετέχει εδώ και καιρό στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων» και η ΠΑΕ επισημοποίησε τη μεταγραφή του το βράδυ της Τρίτης

Ο νεαρός Αφρικανός, διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες της χώρας του, ακολούθησε και το βασικό στάδιο προετοιμασίας του πρωταθλητή Ελλάδας στην Αυστρία.

Γεννημένος στις 12 Νοεμβρίου 2002, με ύψος 1.82, είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που ανήκει στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» με καταγωγή από τη Γουινέα (Μαντί, Φοντέ και Αγκιμπού Καμαρά οι άλλοι).

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αλγκασίμ Μπα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Ο άσος από τη Γουινέα γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2002 και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο 19χρονος αγωνιζόταν στη Ρενεσάνς από τη Γουινέα πριν αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, ενώ μέχρι τώρα στην καριέρα του έχει κληθεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του».

