Βενετία: “τέλος” για τα κρουαζιερόπλοια η πόλη - σύμβολο

Ιστορικής σημασίας διάταγμα του Μάριο Ντράγκι με στόχο την προστασία της Γαληνοτάτης.

Υπεγράφη το νομοθετικό διάταγμα που από την 1η Αυγούστου απαγορεύει στα κρουαζιερόπλοια να φτάνουν μέχρι την πόλη της Βενετίας.

Οι επιβάτες τους, πλέον, δεν θα αποβιβάζονται κοντά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου αλλά στο εμπορικό λιμάνι της Μαργκέρα.

«Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα, έπειτα από χρόνια αναμονής σε όλο τον κόσμο. Μια απόφαση που περίμενε η Unesco, όπως και όλοι όσοι ήλθαν στην Βενετία και έμειναν άναυδοι από τις διαστάσεις των πλοίων αυτών, τα οποία περνούσαν από το πιο εύθραυστο και πιο όμορφο μέρος του κόσμου», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Ντάριο Φραντσεσκίνι.

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι θα καταβληθεί οικονομική στήριξη σε εταιρίες και επιχειρήσεις που μπορεί να ζημιωθούν από την απομάκρυνση των μεγάλων πλοίων από την Βενετία.

«Πρόκειται για μια ημερομηνία-σταθμό, με στόχο την προστασία της λιμνοθάλασσας της Γαληνοτάτης» υπογράμμισε, τέλος, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.

