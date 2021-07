Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Φέντερερ εκτός του Ολυμπιακού τουρνουά τένις

Για ποιον λόγο ο Ελβετός δεν θα ταξιδέψει στο Τόκιο.

Ο Ρότζερ Φέντερερ έσβησε το όνομά του από τη λίστα του Ολυμπιακού Τουρνουά Τένις του Τόκιο, μετά από τραυματισμό που αποκόμισε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, όπως γνωστοποίησε ο Ελβετός σε μήνυμά του.



«Δυστυχώς, βίωσα μια υποτροπή στο γόνατο μου και αποδέχθηκα ότι πρέπει να αποχωρήσω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο», ενημέρωσε ο κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.



H εφετινή, μάλιστα, θα είναι η πρώτη Ολυμπιάδα μετά το 1996, χωρίς τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ. Απόντες θα είναι, επίσης, ο Ντομινίκ Τιμ και η Σερένα Γουίλιαμς.

