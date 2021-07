Κόσμος

Κορονοϊός - Μάλτα: κυβερνητική υποχώρηση για το μπλόκο σε ανεμβολίαστους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανέκρουσαν πρύμναν οι ιθύνοντες μετά και τις διεθνείς αντιδράσεις. Ποια μέτρα θα ισχύουν για τους ξένους επισκέπτες στην χώρα.

Η Μάλτα εγκατέλειψε απόψε το σχέδιό της να κλείσει τα σύνορα για τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως για την Covid-19, λίγες ώρες προτού να τεθεί σε ισχύ αυτό το μέτρο που ανακοινώθηκε στις 9 Ιουλίου.

Αντί για αυτό οι αρχές θα επιβάλλουν καραντίνα στους μη εμβολιασμένους επισκέπτες.

«Τα άτομα που φτάνουν στη Μάλτα (…) χωρίς να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι υποχρεωμένα να μπαίνουν σε καραντίνα για μια περίοδο», ανέφερε η κυβέρνηση απόψε.





Ειδήσεις σήμερα:

Βενετία: “τέλος” για τα κρουαζιερόπλοια η πόλη - σύμβολο

Βέροια: νεκρός 59χρονος που καταπλακώθηκε απο το αυτοκίνητο του

Καταδίωξη ανήλικου οδηγού: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού