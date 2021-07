Οικονομία

Εμβολιασμοί - Εστίαση: τα σήματα για τις επιχειρήσεις (εικόνες)

Οι διαφορετικές σημάνσεις που θα υπάρχουν μέχρι τις 31 Αυγούστου για τους κλειστούς χώρους. Με την εφαρμογή Covid Free GR θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά των πελατών.

Με τρία διαφορετικά σήματα θα πρέπει να επισημανθούν οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους από τους καταναλωτές.

Από τις 16 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση διάδοσης της πανδημίας του κορονοϊού, θα υπάρξουν οι ακόλουθες διαφορετικές σημάνσεις, οι οποίες είναι: «Χώρος Covid Free», «Μεικτός Χώρος» και «Πλήρως εμβολιασμένο προσωπικό».

«Χώρος covid free»

Τα εν λόγω καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με το 85% της χωρητικότητάς τους. Οι πελάτες θα μπορούν να είναι μόνο καθήμενοι, θα τηρούνται οι κανόνες των αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα και παράλληλα, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη τα κυβερνητικά στελέχη, θα υπάρχουν και αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων.

«Μεικτοί Χώροι»

Στις επιχειρήσεις θα επιτρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτες, ενώ στη διαμόρφωση του χώρου, η σήμανση θα προβλέπει ξεχωριστά τμήματα της επιχείρησης που θα μπορούν να κάθονται οι πελάτες, που θα έχουν εμβολιαστεί ή θα έχουν νοσήσει ή θα έχουν κάνει τα προβλεπόμενα τεστ.

«Πλήρως εμβολιασμένο προσωπικό»

Με το εν λόγω σήμα θα «μαρκάρονται» οι επιχειρήσεις στις οποίες όλο το προσωπικό θα είναι εμβολιασμένο.

Από τις 16 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα θα λειτουργούν ως χώροι αμιγώς για εμβολιασμένους και θα μπορούν να συμπληρώνουν το 85% της χωρητικότητάς τους. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες αποστάσεων που ισχύουν για την Εστίαση

Τα πιστοποιητικά των πελατών θα ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητα τους, μέσω της εφαρμογής «Covid Free GR» θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά των πελατών.

Όπως τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα δικαιούται να μαθαίνει απο το προσωπικό του αν έχει εμβολιαστεί ή όχι έναντι του κορονοϊού.