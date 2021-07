Κοινωνία

Άλιμος: ανήλικοι μαχαίρωσαν παιδί για ένα κινητό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία προχώρησε σε εννέα προσαγωγές συνολικά, εκ των οποίων τα έξι είναι αγόρια και τα τρία κορίτσια.

Παρέα ανηλίκων μαχαίρωσαν και λήστεψαν 14χρονο μαθητή, το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή του Αλίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 14χρονος, λίγο μετά τις 17:00 βρισκόταν έξω από ταχυφαγείο, στη συμβολή των οδών Τεγέας και Λαμίας, όταν ξαφνικά οι ανήλικοι δράστες του επιτέθηκαν και αφού τον μαχαίρωσαν του πήραν το κινητό τηλέφωνο και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Ο 14χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Το παιδί παραμένει υπό νοσηλεία και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει.

Η Αστυνομία προχώρησε σε εννέα προσαγωγές συνολικά, εκ των οποίων τα έξι είναι αγόρια και τα τρία κορίτσια. Εντός της ημέρας αναμένεται όλοι τους να μεταφερθούν στον Εισαγγελέα.