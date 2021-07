Πολιτική

Νίκος Παππάς: η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα αποφασίζει η Βουλή για δίωξη ή μη κατά του Νίκου Παππά για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Την αποδοχή ή μη της πρότασης της προανακριτικής επιτροπής, να ασκηθεί δίωξη κατά του πρώην υπουργού Νίκου Παππά, για το αδίκημα της "παράβασης καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή" στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016, αποφασίζει σήμερα η ολομέλεια της Βουλής.

Η συνεδρίαση, που θα αρχίσει στις 09:00 το πρωί, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7:00 μμ, με την προβλεπόμενη μυστική ψηφοφορία. Η αποδοχή της πρότασης της προανακριτικής επιτροπής απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση δίωξης, θα προχωρήσει στην κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου και της εισαγγελικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο περί ευθύνης Υπουργών.

Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, ο κ. Παππάς, ως υπουργός Επικρατείας και ακολούθως ως υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, παρέβη τα καθήκοντά του [..] με σκοπό να προσχωρήσει τόσο στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στον ίδιο, όσο και στον (επιχειρηματία) κο Καλογρίτσα παράνομο όφελος με την απόκτηση της τηλεοπτικής άδειας και να βλάψει όλους τους άλλους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό". Η επιτροπή δεν ζήτησε την άσκηση δίωξης κατά του κ. Παππά για το αδίκημα της δωροληψίας, δηλαδή για το σκέλος που αφορά στη χρηματοδότηση, έκδοση και μεταβίβαση της εφημερίδας Documento. Ζήτησε ωστόσο να διαβιβαστούν το πόρισμα και τα πρακτικά στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που δεν υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 86 του Συντάγματος και ελέγχονται μόνο από την Τακτική Δικαιοσύνη.

Η απόφαση της προανακριτικής επιτροπής ελήφθη "κατά πλειοψηφία", με τους βουλευτές της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής να τάσσονται υπέρ της άσκησης δίωξης κατά του κ. Παππά. "Καμία απολύτως αξιόποινη πράξη δεν τελέστηκε κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, ούτε καν σε επίπεδο ενδείξεων" είχαν αναφέρει στο δικό τους πόρισμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - μέλη της προανακριτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΚΚΕ στην επιτροπή, "αναδείχθηκε η άμεση εμπλοκή αλλά και οι πολιτικές ευθύνες του τότε αρμόδιου υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, χωρίς όμως να προκύψουν ικανές και επαρκείς ενδείξεις για τέλεση από μέρους του ποινικών αδικημάτων". Η Ελληνική Λύση αποχώρησε από τη διαδικασία με τη θέση ότι "οι ποινικές υποθέσεις να κρίνονται για όλους πολίτες, βουλευτές, υπουργούς- από το φυσικό ανεξάρτητο δικαστή". Τέλος, σημειώνεται ότι το ΜέΡΑ25 δεν είχε συμμετάσχει καθόλου στις συνεδριάσεις της προανακριτικής επιτροπής, με τον επικεφαλής του κόμματος Γ. Βαρουφάκη να χαρακτηρίζει την όλη διαδικασία "επαίσχυντη".

Ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς, που αναμένεται να τοποθετηθεί στη σημερινή διαδικασία της ολομέλειας, είχε χαρακτηρίσει τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής ως μια "κακόγουστη φάρσα, που εξελίχθηκε σε φιάσκο [..] Αυτή η Προανακριτική Επιτροπή στήθηκε μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνησή μας έβαλε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, επειδή ωφέλησε το δημόσιο, επειδή φορολόγησε για πρώτη φορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς και, κυρίως, επειδή εξέθεσε τη διαχρονική και διαπλεκόμενη απραξία των προηγούμενων κυβερνήσεων" είχε πει ο κ. Παππάς.