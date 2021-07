Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Κέπφερ πρώτος αντίπαλός του στο Αμβούργο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Αμβούργου έμαθε το βράδυ της Τρίτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγες ώρες μετά την ήττα που γνώρισε στο διπλό με τον αδερφό του.

Δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τον πρώτο γύρο Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς, στο διπλό του τουρνουά του Αμβούργου.

Το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 5-7, 6-7 (5) από τους Τιμ Πουτζ και Μάικλ Βένους, με συνέπεια να αποκλειστούν από τη συνέχεια του τουρνουά, μετά την έκτη συνεχή ήττα τους στο διπλό.

Αναφορικά με τον Στέφανο Τσιτσιπά, αυτός θα συνεχίσει στο μονό της διοργάνωσης ξεκινώντας το απόγευμα.

Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ντόμινικ Κέπφερ, ο οποίος απέκλεισε στο... φίνις τον Μαξιμίλιαν Μάρτερερ με 7-6 (2), 2-6, 7-6 (4).

Θάνος Αξαρλιάν: σαν σήμερα η δολοφονία του

Άλιμος: ανήλικοι μαχαίρωσαν παιδί για ένα κινητό

Ταμείο Ανάκαμψης: Έως τα τέλη Ιουλίου οι πρώτες εκταμιεύσεις