Κοινωνία

Ηλιούπολη – Λεγάκη: Απελευθερώθηκε κι άλλη κοπέλα εκτός από την 19χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βόμβες» της δικηγόρου της 19χρονης από την Ηλιούπολη, που κάνει λόγο όχι μόνο για περισσότερα μέλη του κυκλώματος, αλλά και για περισσότερα θύματά του.

Ότι ο αστυνομικός που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά την κοπέλα στην Ηλιούπολη είχε σπάσει το κινητό της 19χρονης, για να μην μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν, είπε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 η δικηγόρος της, Αντωνία Λεγάκη.

Η νομικός αναφέρθηκε όχι μόνο σε περισσότερα μέλη του κυκλώματος, τα ονόματα των οποίων έχει δώσει στις Αρχές το θύμα, αλλά και σε περισσότερα θύματα του ίδιου κυκλώματος.

Επιβεβαιώνοντας αρχικά ότι, η μητέρα της 19χρονης δεν ήξερε τίποτα για τα όσα υπέφερε η κόρη της, η Α.Λεγάκη, αφού στο «πλαίσιο της τρομοκρατίας που της ασκούσε ο αστυνομικός, της είχε απαγορεύσει να πει οτιδήποτε»

Όσο για τα μέλη του κυκλώματος που καταγγέλλει η κοπέλα, η δικηγόρος είπε ότι, εκτός από τον αστυνομικό και τον πατέρα της, η 19χρονη έχει «έχει κατονομάσει στην ΕΛΑΣ τουλάχιστον τρεις ανθρώπους» μέλη του.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι, «για τον πατέρα δεν ξέρουμε ότι συμμετείχε στο κύκλωμα».

Επανέλαβε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης έχουν επικοινωνήσει μαζί της τουλάχιστον τρεις κοπέλες, «η μία εκ των οποίων έχει μιλήσει με μένα με περισσότερα στοιχεία για άτομα», αφήνοντας αιχμές για το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία του αστυνομικού στη δημοσιότητα, ώστε να αναγνωριστεί και από άλλα τυχόν θύματά του και τόνισε ότι, «δεν έχουν γίνει καταγγελίες στις Αρχές, λόγω του ότι, κάποια από αυτά τα θύματα είναι απολύτως τρομοκρατημένα».

«Διακινείται η πληροφορία ότι υπάρχουν δέκα κλεισμένες κοπέλες», είπε η δικηγόρος, αποκαλύπτοντας ότι, έχει την πληροφορία ότι, όταν απελευθερώθηκε η 19χρονη, «απελευθερώθηκε κι άλλη κοπέλα, η οποία δε θέλει ακόμα να μιλήσει».

Κάλεσε την Εισαγγελία να φροντίσει για την ασφάλεια των θυμάτων και εξήγησε ότι, «η πληροφορία είναι ότι η δεύτερη κοπέλα απελευθερώθηκε επειδή συνελήφθη ο αστυνομικός, αλλά δε θέλει να μιλήσει επειδή φοβάται».

Κορονοϊός - Πάτρα: νεογέννητο μεταφέρθηκε σε κλινική covid

Εμβόλιο– Αθηναγόρας: Με φυλλάδια στις εκκλησίες η επιχείρηση πειθούς

Άλιμος: ανήλικοι μαχαίρωσαν παιδί για ένα κινητό