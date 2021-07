Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: νεογέννητο μεταφέρθηκε σε κλινική covid

Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ένα βρέφος μόλις 14 ημερών!

Στην παιδιατρική κλινική του Ρίου νοσηλεύεται ένα βρέφος, μόλις 14 μόλις ημερών, το οποίο διαγνώσθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Το μωρό διακομίσθηκε στο Ρίο το βράδυ της Τρίτης από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου μεταφέρθηκε από τους γονείς του λόγω υγρού στο αυτί.

Στη συνέχεια εμφάνισε δέκατα και το μοριακό τεστ έδειξε ότι είναι θετικό στον ιό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση για την άμεση μεταφορά του στο Ρίο.

Το μωρό νοσηλεύεται στην κλινική covid για βρέφη που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του μέχρι στιγμής δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Πηγή: patrastimes.gr

