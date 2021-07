Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης: η μετάλλαξη Δέλτα θα επικρατήσει - κοντά στα 100.000 τα ενεργά κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Σε λίγες ημέρες θα δείτε τι θα γίνει στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα” είπε. Από πλευράς της η κ. Αθηνά Λινού τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να αποφύγουμε ένα νέο lockdown.

Σε όλη την Ελλάδα θα επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα, τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα. “Σε λίγες ημέρες θα δείτε τι θα γίνει στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα” είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις Σύψα για 20.000 κρούσματα ημερησίως, τόνισε ότι πρέπει να γίνονται 200.000 τεστ την ημέρα για να πετύχουμε αυτό το νούμερο. Τόνισε δε ότι θεωρεί το συγκεκριμένο νούμερο υπερβολικό.

“Ας μην έχουμε αυταπάτες ότι τα κρούσματα είναι 3.000 την ημέρα, είναι πολλά περισσότερα. Σύμφωνα με δικό μας μοντέλο, τα ενεργά κρούσματα είναι μεταξύ 70.000 και 100.000. Είναι τα κρούσματα που σωρευτικά νοσούν μέσα σε ένα 14ημερο περίπου” σημείωσε ο κ. Τζανάκης.

Κάνοντας αναφορά στον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στην Κρήτη τόνισε ότι λόγω μεγάλης διέλευσης τουριστών είναι λογικό οι πρώτες μεταλλάξεις να φθάνουν εκεί, όπως και στη Θεσσαλονίκη.

Από πλευράς της η καθηγήτρια Αθηνά Λινού τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να αποφύγουμε ένα νέο lockdown. "Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό να το καταφέρουμε αλλά όχι χωρίς μέτρα που θα προστατέψουν τους ανθρώπους" δήλωσε.