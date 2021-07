Αθλητικά

Copa Libertadores: Ισοπαλία για την Μπόκα Τζούνιορς

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Μπόκα στον πρώτο αγώνα της για τους «16».

Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η Μπόκα Τζούνιορς με την Ατλέτικο Μινέιρο στο «Μπομπονέρα», στον πρώτο αγώνα της με τους Βραζιλιάνους για τη φάση των «16» στο Copa Libertadores.

Οι «χεϊνέσες» δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και τώρα οι Βραζιλιάνοι έχουν τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς, που θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα (21/7) στην έδρα της Ατλέτικο.

Η Φλουμινένσε έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Σέρο Πορτένιο στην Παραγουάη, χάρις στα γκολ των Νένε (49΄) και Εζίδιο (61΄).

Τέλος, στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας η Σάο Πάουλο έμεινε στο 1-1 στην έδρα της («Μορουμπί») απέναντι στην αργεντίνικη Ράσινγκ Κλουμπ. Οι Βραζιλιάνοι προηγήθηκαν με τον Βίτορ Μπουένο στο 35ο λεπτό και οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο (τελικό) 1-1 με τον Έντσο Κοπέτι, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του α΄ ημιχρόνου.

Οι επαναληπτικοί και των δύο αναμετρήσεων θα διεξαχθούν, επίσης, στις 21 Ιουλίου.

