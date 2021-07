Οικονομία

Χατζηδάκης για κατώτατο μισθό: έρχονται ανακοινώσεις στο τέλος του μήνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον νέο εργασιακό νόμο, για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις συντάξεις.

Ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό αναμένονται στις 27 Ιουλίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι στο τέλος του μήνα θα γίνουν γνωστές οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το θέμα, ενώ σημείωσε ότι στόχος της είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.

Σχολιάζοντας τον νέο εργασιακό νόμο είπε ότι η θέση του εργαζόμενου θα ενισχύεται όσο ενισχύεται η οικονομία, ενώ σε ερώτηση για το οκτάωρο απάντησε ότι η εφαρμογή του εργασιακού νόμου θα κριθεί στην πράξη.

Έκανε αναφορά στην άδεια 14 εργάσιμων ημερών στον πατέρα, στην πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια για όλους τους πατέρες καθώς και στις ειδικές ρυθμίσεις για τους γονείς. Επίσης, σημείωσε ότι από το φθινόπωρο αποκλιμακώνεται το θέμα της έκδοσης συντάξεων.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι και η εφαρμογή του νέου νόμου θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες.

Τέλος, για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των εργαζομένων, απάντησε ότι κανείς δεν θα απολύεται, αλλά θα ισχύει η άδεια άνευ αποδοχών.

Κορονοϊός - Πάτρα: νεογέννητο μεταφέρθηκε σε κλινική covid

Άλιμος: ανήλικοι μαχαίρωσαν παιδί για ένα κινητό