Κορονοϊός – Κύπρος: Εμβόλια σε “walk –in” κέντρα

Ξεκινά η λειτουργία των “walk –in” εμβολιαστικών κέντρων, το οποίο εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες.

Στη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων «walk-in» προχωρά το υπουργείο Υγείας της Κύπρου από αύριο, Πέμπτη 15 Ιουλίου, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών για την πρόσβασή τους στον εμβολιασμό. Τα κέντρα «walk-in» αποτελούν πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες του εξωτερικού και στοχεύουν στην ενίσχυση της προσπάθειας για εμβολιασμό.

Στην Κύπρο, τα εν λόγω κέντρα θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες και θα στεγάζονται στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα, με σκοπό να εξυπηρετούν πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν αλλά δεν έχουν προγραμματίσει εκ των προτέρων ραντεβού μέσω της Πύλης Εμβολιασμού.

Προς το παρόν, στα κέντρα «walk-in» θα μπορούν να εμβολιάζονται άτομα που είναι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας με πιθανή επέκταση μελλοντικά για κάλυψη και των μη δικαιούχων ή των μη συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ. Στα συγκεκριμένα κέντρα θα προσέρχονται άτομα για να εμβολιαστούν με την 1η δόση και όχι με τη 2η δόση, ενώ θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευση των πολιτών (πρακτική «first-come, first-served»).

Στα κέντρα «walk-in» θα χορηγείται προς το παρόν το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 13:00 στις εξής τοποθεσίες:

Επαρχία Λευκωσίας - Κέντρο Υγείας Λατσιών

Επαρχία Λεμεσού - Κέντρο Υγείας Λινόπετρας

Επαρχία Λάρνακας - Λιμάνι

Επαρχία Πάφου - Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου - Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου

Υπογραμμίζεται ότι τα ραντεβού των ατόμων που έχουν προγραμματιστεί μέσω της Πύλης Εμβολιασμού δεν επηρεάζονται και θα διεκπεραιώνονται κανονικά στο εμβολιαστικό κέντρο, την ημέρα και την ώρα που κλείστηκαν από τον κάθε δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, απαραίτητα, να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, κ.λπ.).

