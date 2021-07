Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πελώνη: Κλιμακωτή η προσέγγιση της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, το ενδεχόμενο lockdown και το άνοιγμα των σχολείων.

Για τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αλλά και την πιθανότητα νέου lockdown μίλησε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος στον ΣΚΑΪ.

Καλώντας εκ νέου τον καθέναν «να αναλάβει την ευθύνη του», η Αριστοτελία Πελώνη έθεσε το δίλημμα «ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε» και εξέφρασε την ελπίδα ότι, «μέχρι τέλος καλοκαιριού να έχουμε γύρω στο 70% ανοσία».

«Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης να ξαναπάει σε lockdown», επανέλαβε και αναφερόμενη στον υποχρεωτικό εμβολιασμό είπε έκανε λόγο για «κλιμακωτή προσέγγιση».

«Ξεκινάμε από αυτά που ανακοινώθηκαν και μετά θα υπάρξει έκδοση σχετικής ΚΥΑ», είπε και απαντώντας στο αν θα υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός και σε άλλους τομείς, είπε πως «όλα εξετάζονται και αξιολογούνται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και του εμβολιαστικού προγράμματος».

Κάνοντας λόγο για περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων στην πορεία, διευκρίνισε πως όσοι αρνηθούν τον εμβολιασμό, θα λάβουν «άδεια άνευ αποδοχών».

Σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών κάτω των 15 ετών αλλά και την επιστροφή τους στα σχολεία, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε πως η πρόθεση είναι να επιστρέψουν οι μαθητές κανονικά, ενώ είπε ότι συζητείται και αξιολογείται από τους επιστήμονες το ενδεχόμενο εμβολιασμού παιδιών κάτω των 15 ετών.

Πηγή: skai.gr