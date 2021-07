Αιτωλοακαρνανία

Ναυπακτία: Σύλληψη πατέρα για τον βιασμό της κόρης του

Την καταγγελία έκαναν μέλη της οικογένειας του άνδρα, ενώ από τον εισαγγελέα Άμφισσας έχει ζητηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Χειροπέδες σε έναν 45χρονο πατέρα πέρασαν οι αστυνομικοί στη Ναυπακτία, ύστερα από καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος της 14χρονης κόρης του!

Την καταγγελία έκαναν μέλη της οικογένειας του αλλοδαπού άνδρα, ενώ από τον εισαγγελέα Άμφισσας έχει ζητηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Ο 45χρονος, που φέρεται να κακοποιούσε για καιρό την κόρη του κρατείται και την Τρίτη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Άμφισσας.

"Φως" στην υπόθεση θα ρίξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται.

Η υπόθεση έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Ναυπακτίας.

Πηγή: nafpaktianews.gr