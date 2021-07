Κόσμος

Σεισμός στην Ταϊβάν: Πάνω από 20 δονήσεις σε δύο ώρες (βίντεο)

Καταστροφές έχει προκαλέσει το «σμήνος» σεισμών που έπληξε την Ταϊβάν το πρωί της Τετάρτης.

Πάνω από 20 σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί της Τετάρτης στην ανατολική ακτή της Ταϊβάν, προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Κέντρο της περιοχής, οι 22 σεισμοί σημειώθηκαν σε διάστημα δύο ωρών και ξεκίνησαν στις 6:52 το πρωί, τοπική ώρα.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της πρώτης δόνησης.

Διακοσμητικό στοιχείο πάνω από ναό κατέρρευσε, κάνοντας τρύπα στη στέγη του, ενώ υποχώρησε και μέρος του ταβανιού αστυνομικού τμήματος.

Ο πρώτος μεγάλος σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5,9 χιλιόμετρα. Οι υπόλοιπες δονήσεις ήταν μεταξύ 3 και 5 Ρίχτερ.